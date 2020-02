Twee eerste podiumplaatsen voor Kyokushin Karate IJlst

Drachten-Tijdens de International Dutch open Full-Contact Karate van Kyokushin Gym Drachten georganiseerd door Richard Von Mansfeldt, waren vier deelnemers van Kyokushin Karate IJlst vertegenwoordigd. De eerste die het spits af moest bijten was Twan Gerritsma. Dit was een prestige partij, match making met een tegenstander uit Duitsland. Twan was zeer gedreven om deze partij te winnen. Hij maakte een goed geplaatste Jodan Mawashi Geri naar het hoofd. Daarmee behaalde hij een Waza ari een halve punt. In deze partij maakte hij nog een keer een Jodan Mawashi-Geri waardoor hij een Ippon hele punt behaalde voor deze partij. Hierdoor werd hij uitgeroepen tot winnaar.

Voor Hidde Lobstein was het ook een prestige partij en ging vol uit, ook hij maakte een goed geplaatste Jodan Mawashi Geri en kreeg daarvoor een Waza ari een halve punt. Daarna ging de partij verder en door een goed geplaatste leverstoot gaf de tegenstander op en kreeg hij een Ippon, hele punt waardoor ook hij de eerste plaats behaalde.

Ernst Weistra begon zijn partij tegen een gelijkwaardige tegenstander. Deze partij was onbeslist. Zijn 2e partij won hij met een goed geplaatste leverstoot waardoor hij een hele punt Ippon kreeg. De derde partij kon hij niet naar zich toe trekken waardoor de winst naar de tegenpartij ging, op scheidsrechter beslissing. Ernst werd derde in zijn poule.

Irene Rosier viel helaas buiten de prijzen in haar poule.