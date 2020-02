Osnabrück -Vier judoka’s van de Sneker judo club Sato waren afgelopen weekend actief in Osnabrück (Duitsland), op een sterk bezet internationale judo toernooi. De judoka’s van Sato wisten zelfs drie medailles te winnen. Inaya Verharen won goud in haar gewichtsklassen tot -40 kilo.

Omar Rokic won een zilveren medaille in zijn gewichtsklassen tot -40 kilo en Nadja Rokic ging er met brons in de klasse tot -36 kilo vandoor. Helaas was er geen podiumplaats voor Brian Smid.