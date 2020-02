Waterpoort Boys na rust naar winst

Sneek- Waterpoort Boys speelde tegen SV NOK en zeker in de eerste helft niet zijn beste voetbal en mocht niet klagen dat het halverwege 0-0 stond. Na rust trok de ploeg van trainer Janco Croes dankzij treffers van Mathijs Bakker en Nordin Looijenga echter de wedstrijd en de zege naar zich toe en daardoor blijft de Wéé Péé Béé in vier A meedoen om de prijzen.

De geelhemden begonnen met langdurig balbezit, maar dat leverde net als in grote delen van de eerste helft bar weinig op. De gasten uit Oudemirdum kregen voor rust de betere mogelijkheden en de eerste daarvan was voor Hendrik Hospes, doch diens kopbal verdween over het heiligdom van doelman Stefan Rijpkema. Niet veel later moest de degelijk spelende Mirza Mustedanagic een corner weggeven, waarna de Sneker sluitpost de bal eenvoudig uit de lucht plukte. Diezelfde sluitpost zorgde na dik tien minuten zelf voor een hachelijk moment, maar na een kluts tussen hem en centrale verdediger Marcel Hempenius kwam hij met de schrik vrij.

​Zijn ploeg wist de tegenstander daarentegen weinig schrik aan te jagen. Zo belandde een dieptepass van Mathijs Bakker in niemandsland en even later kwam Waterpoort Boys niet aan aanvallen toe, omdat de centrale verdediger die in het vervolg tot één van de uitblinkers aan Sneker zijde zou uitgroeien, de bal te ver voor hem uitspeelde. Een poging van Tarik Hamdi leverde vervolgens niet meer dan een corner op en die hoekschop werd besloten met een niet al te gevaarlijk schot van Richard Hamstra. Na een dieptepass van Marcel Hempenius was het resultaat van een fraaie actie van Hamstra slechts een hoekschop, waarna een inzet van dezelfde speler andermaal een corner opleverde. Die bracht echter niets in het laatje en ook een voorzet van Romano Pasveer leverde de Snekers geen klinkende munt op.

​Aan de andere kant viel na een behoorlijke misser bijna de 0-1 te noteren. Gido Brouwer had op het moment suprême echter niet de noodzakelijkerust en joeg de bal bij deze 100%-kans over. Vervolgens liep een counter van de ploeg van scheidend trainer Loet Boot – hij gaat bij Sneek Wit Zwart ZM als adviseur aan de slag – op niets uit. Niet veel later zorgde Hospes namens de blauw-witten voor de nodige “oh’s en ah’s”, toen hij een voorzet met de hak verlengde en de bal maar net langs de kruising vloog. Na dat kunststukje was Rijpkema bij een doorbraak alert, maar even later gaf de Sneker goalie tot twee keer toe een imitatie van Bruce Grobbelaar weg. Het bleef echter zonder gevolgen, waarna de inmiddels ingevallen Nordin Looijenga net niet bij een voorzet van Stefan Kroon kon en Tarik Hamdi bij een volgende “Flanke” van Kroon de eerste helft afsloot met een kopbal die via de grond tegen de lat caramboleerde.

​Het was eigenlijk het enige, echt dreigende moment van de Snekers, maar dat zou na rust veranderen. Nadat de gasten bij een opportunistisch schot de handen niet op elkaar kregen, klonk even later aan de andere wel applaus. Richard Hamstra gaf vanaf rechts voor en de mee opgekomen Mathijs Bakker werkte de voorzet die onderweg nog licht werd getoucheerd, van dichtbij tegen de touwen (1-0). Niet lang daarna bracht de Wéé Péé Béé Dylano van Dijk binnen de lijnen en begon het aan Sneker zijde beter te lopen. Dat resulteerde aanvankelijk slechts in een paar vrije trappen en een mogelijkheid voor Hamstra. De aanvaller die in de tweede helft voor veel dreiging zorgde, ​voerde zijn actie echter net iets te ver door, waardoor een tweede Sneker treffer uitbleef. Die viel echter een paar minuten later alsnog, toen SV NOK bij een diep gespeelde bal Nordin Looijenga uit het oog verloor en die met de buitenkant voet doelman Feike-Pieter Stegenga voor de tweede keer het nakijken gaf.

Orlando Pasveer die de plek van Tarik Hamdi innam, zorgde daarna voor nog meer drive naar voren, maar zwak verdedigen aan NOK-kant bleef zonder gevolgen en ook bij de daaropvolgende corner toen de bal bijna in eigen doel werd gewerkt, bleef de 3-0 uit. Die kwam bij de volgende Sneker aanvallen ook niet tot stand, omdat Frank Witteveen net iets eerder bij de bal was dan Richard Hamstra en omdat een voorzet van Dylano van Dijk net iets te scherp was. Ook bij een schot vanuit de draai van de niet sterk opererende Tim van der Werf bleef treffer nummer drie uit en die zou ook niet meer vallen, omdat een solo van Orlando Pasveer door Frank Witteveen ten koste van een gele kaart een halt werd toegeroepen en omdat de jongste Pasveer in de slotminuut bij een actie de bal net niet goed meekreeg.

De overwinning die op basis van de tweede helft verdiend mocht worden genoemd, kwam daardoor echter niet meer in het geding en met die zege blijven de Croes Babes zoals hiervoor al werd vermeld, meedoen om de prijzen. Een van die prijzen is de tweede periode en wanneer Waterpoort Boys komende zaterdag van SC Franeker wint, verzekert men zich van dat kleinood en van deelname aan de nacompetitie om promotie.

Waterpoort Boys – SV NOK 2-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Mathijs Bakker (52.), 2-0 Nordin Looijenga (70.)

​Scheidsrechter: D. van der Kerk

Gele kaart: Frank Witteveen (SV NOK)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Mirza Mustedanagic, Marcel Hempenius, Mathijs Bakker, Stefan Kroon (59. Dylano van Dijk), Tarik Hamdi (71. Orlando Pasveer), Casey Spoelstra (37. Nordin Looijenga), Kevin Kedde Romano Pasveer, Tim van der Werf en Richard Hamstra

Bron: https://pengel.weebly.com/