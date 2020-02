VC Sneek dendert door tegen Dros-Alterno

Sneek – De laatste wedstrijd in de reguliere competitie speelt VC Sneek Dames 1 tegen Dros-Alterno uit Apeldoorn. Sneek is inmiddels verzekerd van hun plaats in de Play-offs, Dros-Alterno komt er niet meer aan te pas en eindigt waarschijnlijk als een-na-laatste. Een wedstrijd dus zonder grote belangen maar daarmee wel de kans voor Sneek om met een nieuwe opstelling te spelen. Sneek zal zeker willen winnen, de goede flow bestendigen en als vierde eindigen.

Trainer/coach Henriëtte ter Steege benutte deze wedstrijd om Danique Aardema, spelverdeler en Mable Hengeveld, passer loper, op te stellen in de basis. Beide dames konden op deze manier ook wedstrijdervaring opdoen. Het was even wennen aan de nieuwe opstelling maar het ging prima. Mable was zichtbaar aanwezig en eiste een rol op in de aanval en Danique liet zien dat ze als spelverdeler goed in het team past. Set 1 speelde Sneek mooi spel en Alterno liet het antwoord afweten. De servedruk en aanvalsdruk van de thuisploeg boden de gasten geen gelegenheid om in hun spel te komen. De eerste set ging gemakkelijk naar Sneek.

Set 2 verliep eigenlijk hetzelfde. Sneek was een paar klassen beter en had al snel weer een grote voorsprong te pakken. Iris Reinders liet ook duidelijk zien wat haar waarde voor het team is. Slimme tactische ballen, niet persé altijd heel hard maar wel heel scherp geplaatst en daarmee lastig en onhaalbaar voor de tegenstander. Een mooie aanvulling voor Sneek waar veel punten mee gescoord worden. Set 2 ging met duidelijke cijfers naar de thuisploeg (25-14).

In de derde set kreeg ook Sjanet Wijnia speeltijd en kwam in de plaats van Mable Hengeveld. Deze set verliep evenwichtiger dan de eerste twee. Alterno nam het heft meer in handen en kwam al snel op een voorsprong. Sneek bleef duidelijk problemen houden met Alterno. Pas halverwege de set pakte Sneek weer een voorsprong. Vervolgens ging het behoorlijk gelijk op en werd het een spannende set die beide kanten op kon vallen. Toch gaf Sneek wat meer gas in de aanval aan het einde van de set en haalde hiermee de volle punten binnen.

De wedstrijd was niet de beste van het seizoen maar het is Sneek wel heel goed gelukt om hun eigen spel te spelen ook in een andere samenstelling. Dat geeft vertrouwen voor het vervolg. Met een prima score van 3-0 sluiten de Sneker dames de reguliere competitie als vierde af. Respect voor dit resultaat! Terugkijkend naar de slechte start van het seizoen is dit boven verwachting. Het team met staf en speelsters staat er goed voor en is klaar voor de kampioenspoule. Dat het hier spannend wordt is buiten elke twijfel.

Setstanden:

25-17/25-14/25-23

Henriëtte ter Steege: “Een hele mooie overwinning met nieuwe speelsters. Nieuwe speelsters in de basis, niet alleen omdat het kon want we gingen zeker voor de winst. Alle speelsters zijn even belangrijk en iedereen is heel hard nodig. Het zal in de kampioenspoule dynamischer worden en we zullen de andere teams het vuur nauw aan de schenen leggen. We hebben nu welgeteld één weekend rust dan beginnen de play-offs”.

Danique Aardema: “Het ging wel lekker vandaag en heel mooi dat ik de hele wedstrijd heb gespeeld en mezelf heb kunnen laten zien. Het was begin van t seizoen als nieuweling meteen een warm bad bij Sneek en ik pas goed bij het team. Er liggen mooie kansen voor ons in de kampioenspoule. We laten een stijgende lijn zien, trainen goed en winnen met overtuigende cijfers. Ik wil natuurlijk heel graag spelen maar het belangrijkste is dat we winnen!”

Tekst: Margriet van Dijken