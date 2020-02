Sporters Team Pike wagen zich aan onderdompeling in ijskoude Potten

Sneek/Offingawier – Zaterdagmiddag waagden tien sporters van Team Pike zich in het ijskoude water van De Potten in Sneek. De duik in het water was de climax van de ‘koude training’, die ze tijdens een intensieve middag van Team Pike bij Optisport Sneek ondergingen. Bij een watertemperatuur van een paar graden boven nul gingen ze de uitdaging aan om al het geleerde direct in de praktijk te brengen. Dit gebeurde onder professionele begeleiding van personal trainer Jan Sjoerd Tolsma van Team Pike en expert in koude training en ervaringsdeskundige Erwin Wouters. Deze laatste is in het dagelijks leven duiker bij de brandweer.

“Tijdens een onderdompeling in koud water bootsen we een stresssituatie na. In zo’n situatie is je ademhaling cruciaal. Daar besteden we dan ook veel aandacht aan. Ook je mindset, de wijze waarop je hiermee omgaat, is een belangrijk onderdeel van de workshop. Hoofddoel van deze middag is om mensen zich bewust te laten worden van hun ademhaling en hun eigen lichaam. Ik ben er van overtuigd dat een training als deze sporters ondersteunt om in balans te komen en je sterker en fitter te voelen.”, aldus Jan Sjoerd. Volgens koud water trainer Erwin Wouters zijn er grote voordelen aan het onderdeel maken van het aangaan van ‘koude situaties’ in je dagelijkse routine. “Koude training zorgt ervoor dat je zogenaamde ‘bruine vet’ wordt aangesproken: je gaat energie omzetten in warmte om je lichaamstemperatuur op peil te houden. Dit verbetert uiteindelijk je conditie, maar geeft vooral je immuunsysteem een enorme boost.” En voor wie het lastig vindt een duik in de Potten tot onderdeel van de routine te maken, kan ook prima de voordelen ervaren door bijvoorbeeld koud te douchen in eigen huis.

Volgens Jan Sjoerd past het bij de visie van Team Pike: “Bij Team Pike proberen we onze sporters iets extra’s mee te geven. We begeleiden ze in training en voeding, maar ook in leefstijl. Een kennis- en ervaringssessie als deze van vanmiddag geeft wat extra’s en is iets wat je goed in je leefstijl kunt toepassen.”