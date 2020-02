Sneek Wit Zwart geeft voorsprong uit handen

Sneek- Sneek Wit Zwart gaf gisteravond in het duel met het Leeuwarder FVC een 3-1 voorsprong uit handen en de koploper moest uiteindelijk na dik negentig minuten met een gelijkspel genoegen nemen. Wat het effect is van die remise, weten we echter pas over enige tijd omdat het gehele programma voor vandaag in verband met de storm Ciara door de KNVB werd afgelast.

​Trainer Germ de Jong die begon met David Veldmeijer op de plek die vorige week nog door Nils Bruining werd ingenomen, zag dat zijn ploeg evenals vorige week bij Noordster opnieuw niet echt scherp aan het duel begon. Na acht minuten resulteerde dat in een strafschop voor de club “ut Ljouwert” en die werd door Robin Hollander onberispelijk benut (0-1). De vreugde bij de gasten leek echter van korte duur, want twee minuten later liet Matts Bruining al de gelijkmaker noteren. Leek, want de treffer van de snelle buitenspeler werd door arbiter Beijert geannuleerd en derhalve bleef de Leeuwarder voorsprong in takt.

Niet voor lang echter, want na iets meer dan een kwartier spelen viel alsnog de gelijkmaker en die kwam na voorbereidend werk van Alwin Velds op naam van “captain” Gerben Visser en was bovendien regulier. Nadat de koploper de stand in evenwicht had getrokken, was het voornamelijk eenrichtingsverkeer en na een half uur leverde dat een op dat moment verdiende voorsprong op. Leon de Vries tikte de bal met een hakje door de benen van de FVC-keeper en daarbij fungeerde Velds andermaal als werkvoorbereider. Een kleine tien minuten later toen Ruben Ybema de 3-1 langs de verbouwereerde Leeuwarder goalie schoof, leek het pleit op Tinga te zijn beslecht.

Na rust zou de wedstrijd echter een andere wending krijgen. Nadat de Snekers al minutenlang op het veld stonden om aan de tweede akte te beginnen, wierpen de verlate Leeuwarders het hiervoor genoemde pleit namelijk alsnog in de prullenbak. Na een klein kwartier zorgde Mohamed Mansaray voor de 3-2 en een dik kwartier na die aansluiting bracht diezelfde Mansaray – en dat paste in het verloop van de tweede helft – de gelijkmaker op het bord. Sneek Wit Zwart dat eerder al Gustavo van der Veen binnen de lijnen had gebracht, probeerde met Stefan Westhof het naderende puntverlies nog af te wenden, maar de (resterende) speeltijd was voor het verse bloed tekort om nog iets uit te kunnen richten en dus bleef het bij 3-3.

Met dat puntverlies blijft Sneek Wit Zwart dat komende zondag bij GRC Groningen op bezoek gaat, weliswaar koploper in de eerste klasse F, maar het effect van het gelijkspel zal zoals hiervoor al werd aangegeven, in verband met de algehele afgelasting van vandaag pas over enige tijd echt duidelijk worden.

Sneek Wit Zwart – FVC 3-3 (3-1)

Doelpunten: 0-1 Robin Hollander (8.), 1-1 Gerben Visser (17.), 2-1 Leon de Vries (30.), 3-1 Ruben Ybema (39.), 3-2 Mohamed Mansaray (59.), 3-3 Mansaray (77.)

Scheidsrechter: T. Beijert

Gele kaart: Ruben Ybema, Matts Bruining (Sneek Wit Zwart), Jari Terpstra, Mick Reitsma, Jeffrey Reitsma (FVC)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Danny Burgers, Alwin Velds, Ruben Ybema, Martijn Zwaga, David Veldmeijer (60. Gustavo van der Veen), Harvey de Boer, Kees Noordmans, Leon de Vries (82. Stefan Westhof), Harvey de Boer, Ruben Ybema, Gerben Visser en Matts Bruining

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/