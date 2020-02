Niels Boot blijft bij Sneek Wit Zwart ZM

Sneek- Niels Boot heeft zijn verbintenis met Sneek Wit Zwart met een seizoen verlengd en is ook volgend seizoen de eindverantwoordelijke bij de zaterdagtak van de wit-zwarten. De 32-jarige oefenmeester die volgend seizoen assistentie krijgt van vader en adviseur Loet Boot, begint dan aan zijn vierde seizoen bij Sneek Wit Zwart ZM, waarmee hij tot nu toe bijzonder succesvol was.

In zijn eerste seizoen voerde hij ZET EM in de vijfde klasse zonder puntverlies naar de titel en vorig jaar kwam daar in de vierde klasse opnieuw op soevereine wijze een titel bij. Dit seizoen won Niels Boot met Sneek Wit Zwart evenals in beide voorgaande seizoenen de eerste periodetitel en kan hij nog altijd met een derde titel op rij een unieke trilogie vervolmaken.

Boot die dit seizoen de opleiding UEFA B volgt/volgde, werkte eerder al samen met vader Loet en wel tussen 2017 en 2019 bij SF Deinum. Met die club pakten zij in beide seizoenen een periodetitel, maar werd de kers op de taart in de vorm van promotie naar de vierde klasse uiteindelijk net niet hun deel.

Met Niels Boot is Sneek Wit Zwart ZM de “vijfde” Sneker club die voor het seizoen 2020-2021 de positie van hoofdtrainer heeft ingevuld. Eerder stelden LSC 1890, ONS Sneek, Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys met resp. Marcel Valk, Jan Vlap, Hans de Jong en Sido Postma al een nieuwe trainer aan. Alleen bij Black Boys kwam begrijpelijkerwijs nog geen witte rook uit de schoorsteen, omdat de club recent de vacature hoofdtrainer open stelde en nog midden in de sollicitatieprocedure zit.

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/