Menhir net op tijd wakker in Heerenveen

Heerenveen – De basketballers van ESBC Menhir kenden tegen Dyna ’75 direct na de start vijf goede minuten. Ze gooiden daarna heel lang te weinig energie in de strijd, maar waren in de slotfase net op tijd bij de les om er met de zege vandoor te gaan: 58-61.

Bij de Snekers ontbraken de gebroeders Dijkstra en en de zieke Danny Nowee. Gelukkig waren in Heerenveen al de junioren Idsinga, Roubos en Van der Meer aanwezig. Zij hadden voorafgaand aan de wedstrijd al een pot gespeeld en gewonnen tegen de U22 van Dyna ’75 en speelden nu mee met de senioren. Menhir startte sterk onder aanvoering van veteraan Jan Weerts, die later een bloedende hoofdwond zou oplopen maar de strijd kon vervolgen) pakte een 0-12 voorsprong. Daarna liet de ploeg echter zowel aanvallend als verdedigend flinke steken vallen. Spelers waren balverliefd en speelden elkaar te weinig aan, aanvallers zonder bal waren te weinig in beweging, het baltempo was daarbij ook veel te laag. In defensief opzicht kwamen de Snekers te langzaam terug na de aanval, verdedigden ze vaak op te grote afstand en probeerden ze op verkeerde momenten de bal af te pakken, met veel persoonlijke fouten tot gevolg. Dit leidde tot een 29-30 tussenstand bij de rust. IN het derde kwart was het zo mogelijk nog slechter gesteld met het tactisch inzicht en energie die de ploeg zou moeten etaleren. Gevolg was dan ook dat Dyna ’75 en Menhir na dertig minuten en een 43-43 stand eigenlijk opnieuw konden beginnen.

Lang leek het erop of de Snekers alsnog aan het kortste eind zouden trekken. Ze kwamen niet onder de verdedigende druk van de Heerenveners uit en kregen ook veel te makkelijke scores om de oren. Dyna ’75 pakte een kleine voorsprong maar de gasten bleven aan het elastiek hangen en kwamen in de slotminuten dichterbij en dichterbij. Junior Jurre van der Meer blonk uit in de verdediging en pakte aanvallend ook wat punten mee. Het was Mats Haven die zeven seconden voor tijd met een flinke boogbal voor 58-60 scoorde. Bovendien werd hij foutief afgestopt, waarna hij door het benutten van de toegekende vrije worp verantwoordelijk was voor de eindstand. Dyna ’75 kwam nog tot een gemist wanhoopsschot en liet de punten dus aan de gasten.

Menhir heeft vanwege de voorjaarsvakantie twee weekeinden rust en ontvangt vrijdag 28 februari Five Pack uit Ureterp in de Sneker Sporthal. De wedstrijd begint om 20.45u..

Foto: Arnold van der Meulen