IJsster jeugdleden presteren goed tijdens NK jeugdmarathon in Hoorn

Sneek- Zaterdag 8 februari werd het NK jeugdmarathon schaatsen verreden in Hoorn. Er stonden maar liefst 17 jeugdleden van Schaats en skeelervereniging De IJsster aan de start.

Bij de pupillen stonden Jildau de Graaf, Marit van der Meer, Elbrich de Jager, Tim Elfering en Huub Adema aan de start. Bij de junioren C waren er podium plaatsen voor Sanne Oosterwijk (2), Marieke de Vries (3) en Sil van der Veen (2) de overige junioren C waren Isa Steegstra, Peike Gemser en Donna Gemser. Bij de junioren B hebben de dames Tjitske Eppinga, Wietske de Jager en Emma Veuger de 25 ronden uitgereden. Vera Gemser stond aan de start bij de junioren A (35 ronden) en Daan Gelling was na een spannende eindsprint nummer 2 bij de junioren A (50 ronden). Al met al een hele mooie wedstrijddag in Hoorn!

Foto: fotograaf Suuske de Jager