Degradatie lijkt onafwendbaar voor ONS Sneek

Sneek- In de slotminuut boorde ONS Sneek tegenstander VVOG een zeker lijkende overwinning door de neus, iets wat de Snekers zelf eerder dit seizoen ook al een aantal keren was overkomen. Met het gelijkspel schoot echter geen van beide iets op, omdat concurrent DOVO won en de achterstand op de promotie-/degradatieplekken daardoor verder opliep. Daardoor wordt het voor zowel de Snekers als de Harderwijkers een hele toer om (rechtstreekse) degradatie nog te ontlopen.

Hoewel de spanning bij een degradatieclash als deze zeker als excuus mag worden aangevoerd, was het voetbal van beide kanten toch wel heel armoedig en was het foutenfestival zeker geen basis om aanspraak op een lager verblijf in de derde divisie te kunnen maken, al deed Caifano Latupeirissa in minuut twee met een schot wel zijn best om zijn aanhangers op de banken te brengen. Na die openingszet pareerde doelman Paul Eppink een Sneker inzet en verdween een poging van Genrigde Prijor voorlangs, waarbij Ruendel Martina een teenlengte tekort kwam om die bal alsnog over de doellijn te werken. Vervolgens was schraalhans keukenmeester en gebeurde er lange tijd niet al te veel. Pas na een klein half uur toen Harrie Kersten op links aan een actie begon, leek er weer iets constructiefs in de maak. De naar Go Ahead Kampen vertrekkende Nick Kuipers wist die actie echter te onderbreken, waardoor ONS Sneek een achterstand bespaard bleef.

Na die actie kwam er iets meer leven in de brouwerij. Zo dacht VVOG in minuut 36 de openingstreffer te scoren, doch arbiter Wiersma oordeelde dat de van Westlandia overgekomen Dean van Ooijen bij de voorbereiding de bal onreglementair had meegenomen. Aan de andere kant vond de al genoemde Nick Kuipers na een voorzet van Denzel Prijor de lat op zijn weg, waarna uit de terugspringende bal een counter ontstond. Daarbij leverde Mike Ahrens een voorzet af en daaruit trof Kersten eveneens het aluminium, waardoor het scorebord aan het slot van na een niet al te opwindende eerste helft werkloos bleef. Dat zou niet lang na rust veranderen. Nadat Rihairo Meulens in de openingsminuten een paar mogelijkheden had laten liggen, gaf hij in de 55ste minuut de oranje-defensie en doelman Justin van der Dam het nakijken (0-1) en moest de ploeg van trainer Paul Raveneau in de achtervolging.

Daarbij gaven de Snekers veel ruimte weg, maar VVOG verzuimde om daarvan te profiteren en om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Zo liet Dean van Ooijen na voorbereidend werk van Latupeirissa en Finn Kluiver na om Van der Dam voor de tweede keer te passeren, terwijl de Sneker doelman in de slotfase een inzet van invaller Bas Wobbes eveneens wist te pareren. Die missers zouden de gasten uit Harderwijk uiteindelijk duur komen te staan.

Nadat ONS Sneek eerder al een paar maal zijn melkgebit had laten zien en met schoten de kwaliteiten van doelman Paul Eppink had getest, torende Sam Crowther in de slotminuut bij een corner boven alles en iedereen uit en scoorde hij met een goed geplaatste kopbal de 1-1. Met die gelijkmaker werd het op het Zuidersportpark in extremis alsnog een kwestie van gedeelde smart, maar zoals hiervoor al werd vermeld, schoot geen van beide met die puntendeling iets op en lkomt zowel in Sneek als in Harderwijk degradatie dichterbij.

ONS Sneek – VVOG 1-1 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Rihairo Meulens (55.) 1-1 Sam Crowther (90.)

Scheidsrechter: W. Wiersma

​Gele kaart: Denzel Prijor, Wesley Tankink (ONS Sneek), Jan Jurriën Hop (VVOG)

Rode kaart (2x geel): Zakaria Fadili (VVOG)

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Jordy den Hoedt, Denzel Prijor, Tyson dos Santos (64. Han van Dijk), Jelle de Graaf, Wesley Tankink (64. Tom Arissen), Nick Kleen, Ruendel Martina (68. Sam Crowther) en Genridge Prijor

​Opstelling VVOG: Paul Eppink, Jeffrey Snijders, Tim Muller, Jan Jurriën Hop, Finn Kluiver, Rihairo Meulens, Harrie Kersten, Zakaria Fadili, Dean van Ooijen (77. Bas Wobbes), Caifano Latupeirissa en Mike Ahrens

Foto: Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/