Achterstand Sneek Wit Zwart ZM groeit aan

Marknesse- Hoewel koploper Workum punten liet liggen, lachte Sneek Wit Zwart ZM na de wedstrijd tegen SVM Marknesse toch als een boer met kiespijn. Nadat de Snekers tot twee keer toe een achterstand hadden weggewerkt en de wedstrijd naar zich toe leken te trekken, vergaloppeerde verdediger Dani Mohamad zich en liep de formatie van trainer Niels Boot alsnog tegen een nederlaag aan, waardoor het verschil met de koploper verder toenam.

​Boot die zijn verbintenis met de wit-zwarten met een seizoen verlengde, begon met Mohamad als rechtsback en had op de andere flank van de defensie een plek ingeruimd voor Patrick van der Velde. Een andere Patrick i.c. Altenburg nam op het middenveld dekhonneurs waar voor Andy de Vries, terwijl Tim Posthuma in de punt van de aanval zijn opwachting maakte.

De spits zag dat zijn ploeg in de het eerste half uur wel heel vrijgevig was en dat met twee tegentreffers moest bekopen. Al in minuut acht werd Jorn Strijk bij een vrije trap geen stro breed in de weg gelegd en mocht de centrale verdediger volledig vrijstaand inkoppen (1-0), waarna de Sneker defensie er een kwartier later opnieuw niet al te best uitzag en Martin Peters de marge verdubbelde. Die marge leek de rust te halen, omdat Sneek Wit Zwart ZM in de slotminuten van het eerste bedrijf een aantal mogelijkheden op de aansluitingstreffer onbenut liet. Leek, want met nog iets meer dan een minuut op de klok maakte Tim Posthuma zijn uitverkiezing waar (1-2), waarna de doelman van de thuisclub bij een inzet van Joey Huitema voorkwam, dat ZET EM met een heel ander perspectief naar de thee ging.

Niet lang na rust werd dat perspectief door toedoen van een van richting veranderd afstandsschot van Patrick Altenburg alsnog realiteit, waarna de wedstrijd leek te kantelen. In plaats van 2-3 maakte Bart Bakker echter de 3-2 en was Sneek Wit Zwart ZM weer terug bij af en moest de ploeg opnieuw in de achtervolging. Die ging al redelijk snel met succes gepaard, want nog geen zeven minuten later zorgde Freerk de Jong met een fraai stiftje voor een nieuwe patstelling.

Dat evenwicht werd echter in de slotfase wreed verstoord. Nadat de thuisclub eerder al een keer de dwarsligger had getroffen en assistent-scheidsrechter Dick van der Velde geel had gezien, vergaloppeerde Dani Mohamad zich en moest Sneek Wit Zwart ZM de wedstrijd in ondertal afmaken. Dat zou de ploeg uiteindelijk opbreken, want zes minuten voor het einde van de regulier speeltijd profiteerde SVM Marknesse optimaal van het personele overwicht en zette Chris Berndsen de Snekers alsnog op verlies. ​Die nederlaag was onnodig maar bovenal duur, want daardoor groeide de achterstand van ZET EM dat komende zaterdag de streekderby tegen Scharnegoutum ’70 afwerkt, op de koploper naar acht punten.

SVM Marknesse – Sneek Wit Zwart ZM 4-3 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Jorn Strijk (8.), 2-0 Martin Peters (25.), 2-1 Tim Posthuma (44.), 2-2 Patrick Altenburg (52.), 3-2 Bart Bakker (57.), 3-3 Freerk de Jong (64.), 4-3 Chris Berndsen (84.)

Scheidsrechter: M. Schuurman

Gele kaart: Arno van der Plas (SVM Marknesse), Daniël Bennik, Dick van der Velde (Sneek Wit Zwart ZM)

Rode kaart: Dani Mohamad (Sneek Wit Zwart ZM)

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Patrick van der Velde, Joey Westerhof, Thijs Goes, Dani Mohamad, Patrick Altenburg (66. Marcel van der Meulen), Freerk de Jong, Daniël Bennik, Joey Huitema, Tim Posthuma en Kevin Huitema

Bron: Bron: https://pengel.weebly.com/