CrossFit Sneek opent op 15 februari haar deuren

Sneek – Op 15 februari opent CrossFit Sneek haar deuren aan de Oude Oppenhuizerweg 17. CrossFit is een sport die je kracht, conditie en lenigheid traint. Het is een combinatie van olympisch gewichtheffen, oefeningen met eigen lichaamsgewicht, gymnastiek/turnen en atletiek. CrossFit is geschikt voor iedereen: jong of oud, topatleet of beginnende sporter. Het doel van deze sport is namelijk om je zo fit mogelijk te laten zijn, zodat je lekker in je vel zit.

Er wordt bij CrossFit Sneek getraind in een groep van maximaal 12 personen, onder deskundige begeleiding van geschoolde CrossFit Level 1 coaches. Centraal in hun werkwijze staat de aandacht voor de individuele deelnemer.

“Op zaterdag 15 februari van 11:00-14:00 openen wij onze deuren aan de Oppenhuizerweg 17 in Sneek. Meedoen aan de openings WOD (Workout of the Day)? Houd dan al onze social media kanalen in de gaten om je op te geven en op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.” Facebookpagina Crossfit Sneek