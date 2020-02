Erald Krasniqi en Fenna Meijer succesvol bij Oranje

Sneek- Voormalig ONS Sneek jeugdspeler Erald Krasniqi (14) heeft de afgelopen week in Portugal drie wedstrijden met het Nederlands Elftal o15 gespeeld. Tijdens zijn debuut tegen Ierland scoorde Erald al na 8 minuten. Ook in de laatste wedstrijd tegen Spanje wist hij te scoren. Oranje o15 wist het toernooi op overtuigende wijze te winnen. Erald speelt momenteel in Cambuur o15. Hij is als jonge speler bij ONS Sneek in de F-jes begonnen waarna hij al snel de overstap naar de opleiding van onze partner sc Heerenveen maakte. Na een periode bij Pec Zwolle kwam Erald in het seizoen 2017-2018 tijdelijk terug bij ONS Sneek. Hij heeft dat jaar als o13 speler deel uit gemaakt van de selectie van ONS o15-1.

Sneek-Sinds vorig jaar speelt Erald voor Cambuur o15 en werd hij al meerdere keren door de KNVB uitgenodigd om deel te nemen aan voorselecties voor Oranje. Eind december heeft hij voor het eerst de definitieve selectie gehaald en is nu dus gedebuteerd en dat is een felicitatie waard.

Fenna Meijer

Ook Fenna Meijer heeft weer een bijzondere periode achter de rug. Ze werd door de bondscoach van Oranje o18 uitgenodigd om mee te gaan naar het vierlandentoernooi in de USA. Tijdens de twaalf dagen in Amerika moest haar team spelen tegen Noorwegen, China en de USA. Alle wedstrijden werden gewonnen waardoor Oranje ook hier de toernooiwinnaar was. Ook voor Fenna, die al vaker geselecteerd is voor het Nederlands Elftal, de felicitaties van ons allemaal.

Prachtig om te zien dat voormalig ONS Sneek spelers zich zo goed blijven ontwikkelen dat ze zelfs succesvol voor Oranje kunnen zijn.

Bron: www.onssneek.nl