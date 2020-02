De bal rolt weer ….voorbeschouwing 8 en 9 februari  

Sneek- O.N.S. Sneek moest na de nederlaag tegen ODIN ’59 op de ranglijst weer een stap terug doen. Sneek Wit Zwart, LSC 1890, Sneek Wit Zwart ZM wonnen in dezelfde dagen tegen resp. Noordster, Dedemsvaart, Makkum en Tollebeek daarentegen hun wedstrijd en de andere Sneker club i.c. Black Boys kwam in verband met de terreinomstandigheden op het Schuttersveld niet in actie.

Komende zondag treden de Zwartjes ijs en weder dienende op datzelfde sportpark aan tegen SC Boornbergum ’80, terwijl LSC 1890 het die middag in Jubbega opneemt tegen de lokale voetbaltrots. Op zaterdag werken Waterpoort Boys, ONS Sneek en Sneek Wit Zwart tegen resp. SV NOK, VVOG en FVC een thuiswedstrijd af en reist Sneek Wit Zwart ZM naar de polder voor het duel met SVM Marknesse.

ONS Sneek – V.V.O.G.

​zaterdag 8 februari 2020 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

De terreinwinst die ONS Sneek na de overwinning op FC Lisse boekte en waarbij men de rode lantaarn uitblies, ging afgelopen zaterdag verloren. Hekkensluiter VVOG pakte in de streekderby tegen DVS ’33 Ermelo namelijk verrassend een punt en passeerde daardoor de Snekers. Die krijgen zaterdag de kans om in de rechtstreekse confrontatie met de Harderwijkers weer stuivertje te wisselen.

Voetbal Vereniging ONS Genoegen zal aan de meest recente bezoekjes aan Sneek overigens niet de beste herinneringen bewaren. Alle keren moest men namelijk met een nederlaag genoegen nemen. In januari 2017 won ONS Sneek op het Zuidersportpark door treffers van Ale de Boer, Yumé Ramos (3x), Renco van Eeken en Fabian Stevens met 6-0. Ruim een jaar later maakte VVOG via Pernelly Biya en Harrie Kersten nog wel een 2-0 achterstand ongedaan, maar dompelde Genridge Prijor die samen met Michael Lanting voor de Sneker voorsprong had gezorgd, hen vlak voor tijd alsnog in rouw en vorig seizoen stelde ONS Sneek tegen VVOG met een galavoorstelling (7-0) het verblijf in de derde divisie definitief veilig.

​Eerder had ONS Sneek ook al eens in een uitwedstrijd van VVOG gewonnen en in de beginfase van dit seizoen kwam daar bijna een volgende overwinning bij. Half september leidden de Snekers op De Strokel door treffers van Han van Dijk en Jan Dommerholt vlak voor tijd met 2-1, toen de groenhemden via Cayfano Latupeirissa en Rihairo Meulens in blessuretijd alsnog de winst grepen. Die zege was de eerste succesbeleving en later kwamen daar alleen nog een overwinning op Barendrecht en drie gelijke spelen (FC Lisse, VVSB en DVS ’33 Ermelo) bij.

Met die resultaten zit VVOG dat zich in de winterstop met de aanvallers Yannick Bouw (VVSB) en Dean van Ooijen (Westlandia) versterkte en dat aan het eind van dit seizoen – en dat ligt in Harderwijk toch wel heel gevoelig – het 18-jarige talent Finn Kluvier naar DVS ’33 Ermelo ziet vertrekken, in hetzelfde schuitje als ONS Sneek. Met een achterstand van elf punten op de veilige regionen lijken de play offs om lijfsbehoud voor beide ploegen dan ook het hoogst haalbare.

Daarvoor dient men twee ploegen onder zich te houden en in het geval van de ploeg uit Harderwijk zijn dat DOVO en ONS Sneek. De oranjehemden moeten hun pijlen op datzelfde DOVO en op VVOG richten. In dat kader is de wedstrijd van zaterdag van groot belang en dat is wellicht nog een understatement, al zijn er nadien nog twaalf wedstrijden te gaan. Niettemin verbreedt een overwinning het perspectief, want dan komt een positie boven de meest fatale streep dichterbij, tenzij het al genoemde DOVO zaterdag bij Harkemase Boys een spaak in het wiel steekt.

​Welke spelers namens ONS Sneek de positie boven de meest fatale streep dichterbij moeten brengen, weet alleen trainer Paul Raveneau. Het zou ons echter niet verbazen, indien hij dezelfde spelers de wei instuurt als in de voorbije weken. Of er moeten spelers zijn die afgelopen zaterdag het beleg van ODIN ’59 niet goed hebben doorstaan of terugkomen van een blessure. Welke acteurs aan de aftrap verschijnen, maakt voor de doelstelling echter niet uit, want dat blijf stuivertje wisselen met VVOG.

Sneek Wit Zwart – F.V.C.

zaterdag 8 februari 2020 – 19.30 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

Het was een moeizame, maar mooie zondag voor koploper Sneek Wit Zwart. Moeizaam omdat de overwinning op Noordster er één was van bloed, zweet en tranen en pas door een late treffer van Age Hains Boersma gestalte kreeg. En mooi omdat de naaste belager dure punten liet liggen waardoor de voorsprong van Visser c.s. op de achtervolgers aangroeide tot een comfortabele marge van zes punten. Die marge moet men zaterdagavond wanneer jeugdprins Jurre in Drabbelterp bij de wedstrijd tegen FVC de aftrap verricht, zien te behouden

De hoofdmacht van de Friesche Voetbal Club staat momenteel in de onderste regionen. Afgelopen zondag bewees de ploeg zichzelf en Sneek Wit Zwart dankzij treffers van Mick Reitsma (2x) en Jesse Wiebenga echter een uitstekende dienst door titelkandidaat WVV met 3-1 te verslaan. Daardoor kwamen de Leeuwarders in punten op gelijke hoogte met SC Stadspark en dat is in één F de eerste club boven de horizontale en doorgaans rode lijnen. Het was overigens pas de vierde overwinning van de manschappen van trainer Harold Wekema, wiens contract eind vorige jaar werd verlengd. Eerder won zijn ploeg van Noordster, Hoogezand en GRC Groningen, terwijl men met SVBO en GAVC een remise overeenkwam. Dat brengt het puntentotaal op veertien waarbij alleen het doelsaldo minder is dan dat van het al genoemde Stadspark.

Bij FVC wordt de lokroep van het zaterdagvoetbal groter en groter. De club dat als sinds de oprichting in 1919 tot de inventaris van het zondagvoetbal behoort, kwam een aantal seizoenen terug net als Sneek Wit Zwart nog in de hoofdklasse uit. In het seizoen 2014-2015 toen de Snekers de vlag in top hesen en naar de topklasse promoveerden, degradeerde FVC met slechts dertien punten op de teller echter rechtstreeks. In het eerste seizoen in de eerste klasse eindigde men als vijfde waarbij men via de nacompetitie de kans kreeg om het verloren gegane terrein te heroveren. In de drie daaropvolgende seizoenen eindigde men in de middenmoot en bleef men verstoken van deelname aan de play offs.

Nu is het vermijden van de extra duels om lijfsbehoud ongetwijfeld de grootste zorg op Wiarda. Dat betekent echter niet – en de wedstrijden tegen ploegen als WVV, Hoogezand, GRC Groningen alsmede de heenwedstrijd tegen Sneek Wit Zwart zijn daarvan het bewijs – dat het zaterdag onder het kunstlicht van Tinga een makkie voor de brigade van Germ de Jong wordt, al werd die veronderstelling gisteravond toen FVC in een oefenduel tegen Harkemase Boys met 8-0 onderuit ging, niet onderschreven.

De hiervoor genoemde heenwedstrijd was een moeizame en kansarme exercitie, waarbij een doelpunt van Gerben Visser uiteindelijk de doorslag gaf, al liet Matts Bruining op slag van rust voor een leeg doel wel een dot van een kans liggen. Dat duel stond in schril contrast met die van vorig seizoen, toen Sneek Wit Zwart twee keer vrij gemakkelijk won. In Sneek werd het aan de vooravond van Sinterklaas 2018 door onder meer een treffer van Alwin Velds een redelijk eenvoudige veld(s)tocht en vier maanden later voltrokken Visser (3x), Ruben Ybema en Joram Smits in Ljouwert het vonnis.

Zo gemakkelijk als in april 2019 zal het naar verwachting niet gaan, te meer omdat Sneek Wit Zwart in de laatste wedstrijd toch moeite had om laagvlieger Noordster dat actueel net onder FVC staat, op afstand te zetten en op afstand te houden. Sneek Wit Zwart zal dan ook scherp moeten zijn en zeker scherper moeten beginnen dan in Oost Groningen, want anders zou de comfortabele marge na zaterdagavond wel eens minder comfortabel kunnen worden.

Jubbega – LSC 1890

zondag 9 februari 2020 – 14.00 uur

​Sportpark ‘t Heidefjild – Jubbega

Het onterechte verlies tegen Lemelerveld dreunde niet lang na. LSC 1890 was afgelopen zondag namelijk een klein maatje te groot voor Dedemsvaart en won overtuigend met 5-0. De ploeg van trainer Erik van der Meulen bevestigde daarmee de vorm die men ook al tegen de koploper liet zien. Diezelfde vorm zal men nodig hebben om komende zondag bij de nummer twee van de ranglijst i.c. Jubbega een goed resultaat te halen.

Dat resultaat zat er in de heenwedstrijd ook in, maar toen liep LSC 1890 aan de Leeuwarderweg tegen de ploeg van trainer Inne Schotanus twee keer in het mes en kwam de tegentreffer van Allard Westerdijk te laat om de nederlaag nog af te wenden. Een seizoen eerder wonnen de Sneker daarentegen twee keer van het toen net gepromoveerde Jubbega. In de nabijheid van de derde sluis maakten Rodi de Boer en Daan Daniëls in de slotfase een 1-0 achterstand ongedaan en later dat seizoen leidden “the Blues” dankzij een eigen doelpunt en treffers van de al genoemde Daan Daniëls en René Cnossen halverwege met 3-0, waarna het na rust door goals van Oebele Schokker en Kevin Bakels nog een kwestie van hangen en wurgen werd.

​Het optreden in de tweede klasse is voor Jubbega overigens alles behalve een kwestie van hangen en wurgen, want vorig seizoen in wat je het debuutjaar zou kunnen noemen, eindigde men met ruime voorsprong op de zorgsector als negende en dit seizoen draait het op ‘t Heidefjild nog beter. Actueel staat de hoofdmacht van de wit-rooien met 29 uit 12 namelijk derde en heeft men evenveel verliespunten als lijstaanvoerder Lemelerveld.

Die positie dankt men overigens niet in de laatste plaats aan de vlekkeloze reeks die men sinds eind oktober afleverde en waarbij men zeven keer op rij als winnaar van de mat stapte. Daarvoor won men van VENO en zoals hiervoor al werd vermeld, van LSC 1890 en speelde men tegen DTD en Lemelerveld gelijk. Alleen in de thuiswedstrijd tegen SC Emmeloord moest men alle punten aan de tegenstander laten.

Het zal voor de “squadra azzurri” uit de Waterpoortstad dan ook niet gemakkelijk worden, te meer omdat Jubbega in de tot nu toe afgewerkte duels een gemiddelde van iets meer dan drie goals per wedstrijd achter zijn naam heeft staan en met slechts twaalf tegentreffers samen met Lemelerveld in de tweede klasse K over de meest solide verdediging beschikt. Die verdediging en van daaruit de omschakeling is dan ook de basis voor het huidige succes.

​Qua productiviteit doet LSC 1890 met drie goals per wedstrijd nauwelijks voor Jubbega onder. Maar liefst 42 keer deden de Snekers het net trillen, waarbij Daan Daniëls, Tom Doldersum en Jorn Wester met resp. zeven, vijf en zestien goals het leeuwendeel voor hun rekening namen. Vooral de scoringsdrift van laatstgenoemde zal niet onopgemerkt zijn gebleven en trainer Schotanus kennende, zal hij zijn ploeg daarop instellen. Dat biedt wellicht andere spelers de ruimte en als men die dan weet te benutten, dan kan LSC 1890 wellicht op ‘t Heideflild toch de roosjes plukken.

S.V.M. Marknesse – Sneek Wit Zwart ZM

zaterdag 8 februari 2020 – 14.30 uur

Sportpark de Punt – Marknesse

Vorig seizoen grossierde Sneek Wit Zwart ZM in de beide confrontaties met Makkum in kansen, maar lukte het steeds maar niet om definitief afstand te nemen. Afgelopen zaterdag was min of meer een blauwdruk van die duels, want opnieuw reeg de ploeg de kansen aaneen en opnieuw wist men daarvan aanvankelijk maar één te benutten. Tot opluchting maakte Patrick Veenstra in blessuretijd aan alle onzekerheid een einde, maar voor hetzelfde geld had het de Snekers punten gekost.

In de heenwedstrijd tegen de tegenstander van komende zaterdag i.c. SVM Marknesse liep ZET EM daarentegen wel tegen puntverlies aan. Na een klein uur waarin men door treffers van Freerk de Jong, Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid een comfortabele 3-0 voorsprong nam, liet men de ploeg uit de polder terugkomen. Nadat Jorn Strijk en Arno van der Plas de achterstand hadden verkleind, resulteerde dat in de slotminuut in de gelijkmaker van Mark Verwer en in een rode kaart voor doelman Adriaan Tabbers, waarna het gezicht van spits Kevin Huitema op onweer stond.

​SVM Marknesse dat vlak na de Tweede Wereldoorlog als omnisportvereniging werd opgericht, kwam in zijn gehele bestaan één seizoen in de tweede klasse uit en wel een aantal jaren geleden (2013-2014). Verder “kickte” men afwisselend in de vierde en de derde klasse. Laatstgenoemde klasse was sinds het hiervoor genoemde seizoen drie jaar lang het atelier van de groen-witten. Aan het eind van die drie seizoenen moest men echter bij wijze van spreken de kwasten neerleggen, maar binnen een jaar keerde men weer terug en sinds 2018-2019 behoort het vlaggenschip weer tot de rijen der derdeklassers.

In dat seizoen eindigde de hoofdmacht met een gelijk aantal punten als kampioen Elim als tweede en was SVM Marknesse via de nacompetitie in de markt voor promotie naar de tweede klasse. Promotie lijkt nu (nog) geen issue, al bedraagt de achterstand op bijv. Sneek Wit Zwart ZM met 23 uit 14 slechts vijf punten. Van die punten werden er veertien op De Punt bijgeschreven. Op eigen terrein is de ploeg van trainer Martin de Jong dan ook een lastig te omzeilen klip. Alleen DWP keerde met de wind in de zeilen (lees: de volle buit) uit het voormalig “barakkenkamp dorp B” terug. Daarnaast pakte zowel Willemsoord als Heeg in de Noordoostpolder een punt, maar voor Oudehaske, Makkum, Scharnegoutum ’70 en TONEGO liep de expeditie op de voormalige zeebodem op niets uit.

​Sneek Wit Zwart ZM kan het zich eigenlijk niet veroorloven dat de ontdekkingsreis op niets uitloopt. Immers met het vorderen van het “championship” wordt het alsdan steeds moeilijker om het gat met de bijna ongenaakbare koploper (zeven punten) te overbruggen. Voor de ploeg van trainer Niels Boot telt dan ook alleen de winst, want anders raakt Workum mogelijk verder uit het zicht en wordt de droom van een derde titel op rij mogelijk al ruim voor het einde bedrog.

​Wie zaterdag die droom in leven moeten houden, is bij het schrijven van deze prelude nog niet bekend. Het zou ons echter niet verbazen, indien Boot dezelfde elf als tegen Makkum de voormalige zee opstuurt omdat die afgelopen zaterdag meer dan genoeg kansen creëerde. Nu is het alleen nog zaak om die te benutten en als dat gebeurt, dan moet Sneek Wit Zwart ZM toch in staat zijn om als tweede ploeg met drie punten van De Punt te vertrekken.

Waterpoort Boys – SV N.O.K.

zaterdag 8 februari 2020 – 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Waterpoort Boys won afgelopen zaterdag verdiend van Tollebeek en bleef daarmee in het spoor van de nummers één en twee. In tegenstelling tot de week daarvoor, toen de overwinning op SC Bolsward met een gunstig neveneffect gepaard ging, bleef de afstand tot “de top” dit keer ongewijzigd omdat zowel AVC als SC Franeker hun wedstrijd wisten te winnen. Laatstgenoemde deed dat tegen SV NOK en die ploeg is komende zaterdag de tegenstander van de Snekers.

​De ploeg uit Oudemirdum behoort momenteel tot het eskader, dat – als er niets veranderd – in de vierde klasse A om het ontlopen van de promotie-/degradatieplekken of nog erger, om degradatie gaat strijden. SV NOK staat met twaalf uit veertien weliswaar boven de rode lijnen, maar het verschil met Tollebeek, TOP ’63, HJSC en het de laatste tijd goed presterende De Wâlde houdt met slechts een paar punten niet over.

Trainer Loet Boot die volgend seizoen door Simon Smink wordt opgevolgd, lijkt daarmee met SV NOK een soort van vrije val door te maken. Nadat alleskunner Klaas Schotanus stopte en Sven Schram naar Balk vertrok vertrokken, beleefde hij in de derde klasse namelijk ook al een moeizaam jaar, al kwam rechtstreekse degradatie toen nooit in beeld. Niettemin waren de prestaties niet goed genoeg om de barrage om lijfsbehoud te ontlopen en daarin moesten de blauw-witten uiteindelijk het hoofd buigen, waarna algemeen werd verwacht dat SV NOK in vier A tot de toonaangevende ploegen zou gaan behoren.

​Op de nieuwe werkvloer verloor de ploeg tot nu toe echter al acht keer. In de overige zes duels werd drie keer gewonnen en werden de punten drie keer gedeeld. Een van die puntendelingen was tegen Waterpoort Boys, al werd bij die wedstrijd de rechtmatigheid van de late gelijkmaker van Remco Andela vanwege het in de rug lopen van keeper Stefan Rijpkema betwist. Andela had eerder in dat duel overigens ook al een 0-1 achterstand (treffer Robert Minks) ongedaan gemaakt, waarna Nordin Looijenga de geelhemden met een fraaie volley weer op de “Siegerstrasse” zette. Het einde van die straat werd dus niet bereikt en daarmee verspeelde Waterpoort Boys toen toch kostbare punten.

​Nu, anno februari 2020, hebben de Snekers de top nog altijd binnen handbereik en kan Waterpoort Boys zich als men in de ratrace bij wil blijven, niet opnieuw puntverlies veroorloven. De Snekers zijn dan ook alleen gebaat bij een overwinning, maar winnen van SV NOK bleek voor de Wéé Péé Béé in de heenwedstrijd en ook in meer belegen duels niet zelden een lastige opgave.

Waterpoort Boys waarbij achter de namen van Patrick Bles, Tarik Hamdi, Richard Hamstra en Nordin Looijenga een vraagteken staat en waarbij middenvelder Casey Spoelstra afgelopen zaterdag als basisspeler zijn rentree vierde, geldt niettemin als favoriet. Dat brengt druk met zich mee, maar als de formatie van trainer Janco Croes die afgelopen zaterdag met het 45+ team bij het OFK zelf nog succesvol was, daarmee weet om te gaan, dan moet met puntverlies kunnen vermijden.

Black Boys – SC Boornbergum ’80

zondag 9 februari 2020 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Vooropgesteld dat het niet onverstandig was om de wedstrijd vanwege de terrein- en weersomstandigheden af te gelasten, kwam het met het oog op de blessure van Dennis Niemarkt ook niet slecht uit. Immers Black Boys zonder of met Niemarkt die dit seizoen van onschatbare waarde is, is toch een wereld van verschil en de topscorer krijgt zo meer tijd om van zijn kwetsuur te herstellen. Of dat herstel al zodanig gevorderd is, dat hij komende zondag tegen SC Boornbergum ’80 van de partij is, blijft echter afwachten.

SC Boornbergum ’80 staat op de meest recente ranglijst tweede met een achterstand van negen punten op De Wilper Boys. Daarbij dient echter wel opgemerkt te worden dat de groenhemden twee duels minder hebben gespeeld en bij winst de lijstaanvoerder tot op drie punten naderen. De ploeg van trainer Björn Schilder geldt bij succes in die inhaalduels dan ook nog steeds als titelkandidaat en is alsdan nog de enige concurrent en bedreiger van de formatie uit de Wilp.

​Daarmee trekt SC Boornbergum ’80 de lijn van vorig seizoen naadloos door. Toen eindigde de hoofdmacht als promovendus achter kampioen Surhuisterveen meteen als tweede en nam men als winnaar van de tweede periode deel aan de nacompetitie om promotie naar de derde klasse. In dat jaar was men twee keer te sterk voor Black Boys dat in Sneek met 1-3 ten onder ging en later dat jaar op sportpark De Kampslach de kamp met het kleinst mogelijke verschil verloor. Vorig jaar oktober was het verschil in de heenwedstrijd zowel qua score als qua verhouding echter groter en kregen de Snekers totaal geen vat op Osvaldo van Gils die samen met Cornelis Bosma en Jelmer de Boer de wedstrijd al binnen een half uur in het voordeel van de thuisclub besliste.

Black Boys dat gisteren aangaf dat men voor komend seizoen op zoek is naar een nieuwe hoofdtrainer, had die middag bar weinig in te brengen. Alleen Thierry Waffleu Talla zorgde toen namens de Zwartjes voor enige dreiging. Het Black Boys van nu is echter een andere ploeg dan het Black Boys van “damals”, want sindsdien verloor men nog maar twee keer en voegde men middels drie remises en vier overwinningen aardig wat punten aan het totaal toe.

​Of die “metamorfose” zondag toereikend is om het SC Boornbergum ’80 lastig te maken, is een vraag die lastig te beantwoorden is. Als we de statistieken erbij halen dan moet die vraag in eerste instantie met nee worden beantwoord, want de zondagtak van de voetbalafdeling van de omnivereniging kreeg tot nu toe slechts vijf treffers tegen. De defensie lijkt met die Italiaans aandoende cijfers dan ook een bijkant onneembare hindernis. Aan de andere kant noteerde het CBS ook een productie van twintig treffers en daarmee neemt SC Boornbergum ’80 op de hitlijsten niet bepaald een vooraanstaande positie in.

​Ter vergelijking, Black Boys trof als middenmoter in evenveel duels vier keer vaker doel en daarvan nam Dennis Niemarkt meer dan de helft voor zijn rekening. Het is dus te hopen dat de “hitman” van de “All Blacks” zondag voor de wedstrijd tegen SC Boornbergum ’80 zijn drukverband kan afwerpen, want dat scheelt aan Sneker zijde toch een ferme slok op de borrel en verhoogt zonder meer de kans dat de “metamorfose” van Black Boys in het duel met de nummer twee een vervolg krijgt.

