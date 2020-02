19e Jeugdspektakel Volleybaltoernooi in Sneker Sporthal

Sneek- Zaterdag 21 maart organiseert de Stichting Scholenvolleybal Sneek voor de 19e keer haar jaarlijkse Jeugdspektakel Volleybaltoernooi voor basisschooljeugd uit Sneek en wijde omgeving. Dit toernooi wordt gehouden in de Sneker Sporthal en voorziet in een grote behoefte. Ieder jaar doen er gemiddeld 20 scholen mee, die zorgen voor 130 teams waardoor 800 basisschoolkinderen ieder op hun eigen niveau een prachtige volleybaldag hebben.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een groep volleyballiefhebbers die met deze dag het volleyballen zo breed mogelijk wil promoten. Zij wil met deze dag de basisschooljeugd laten zien dat ieder kind, ongeacht haar spelniveau en spelinzicht, kan volleyballen. De stichting is onafhankelijk d.w.z. niet gebonden aan welke vereniging dan ook.

De dag verloopt in 4 sessies waarbij alle niveaus de hele dag aan bod komen. Alleen bij de laatste sessie is er als extra voor de jeugd van groep 7 en 8 een scholenkampioenschap waarbij een fraaie beker te winnen is. De dag begint om 08.30 uur en eindigt, afhankelijk van de deelname, ongeveer 17.00 uur.