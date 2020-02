Samenwerking Sport BSO Schuttersveld en Sint Bonifacius kindcentrum Reahus

Sneek-Sport BSO Schuttersveld is er voor iedereen! Dit geldt niet alleen voor scholen en kinderopvang in de stad, maar ook voor de omliggende dorpen. Bij Sint Bonifacius kindcentrum Reahus wordt peuteropvang, onderwijs en buitenschoolse opvang aangeboden. De kinderen en medewerkers van de BSO zijn afgelopen donderdag op visite geweest bij de Sport BSO Schuttersveld. De kinderen uit Reahus hebben geklommen, geslingerd, gerend en balspelen gedaan.

De BSO in Reahus werkt samen met de sport BSO om kinderen een nog mooier sportaanbod te bieden. Sport BSO Schuttersveld heeft de expertise en een prachtige accommodatie. Het is een meerwaarde voor de kinderen om verschillende sporten te ontdekken tijdens BSO-tijd. Ook is het leuk dat zij kinderen van andere scholen ontmoeten – Aldus Ester, pedagogisch medewerker Sint Bonifacius, kindcentrum Reahus.