Neptunia’24 verliest in Groningen

Groningen-In de derde divisie C speelden de waterpoloheren van Neptunia’24 zaterdagavond de lastige uitwedstrijd tegen nummer twee, Trivia. In Groningen speelden beide ploegen een mooie, gelijkopgaande, wedstrijd maar was het de thuisploeg die in de slotseconden toesloeg: 10-9.

Eerder dit jaar werd in Sneek gelijkgespeeld in een net zo spannende en interessant pot als zaterdag. De ploegen doen nauwelijks voor elkaar onder en hebben een goede mix van jeugd en ervaring. De score was zaterdagavond gedurende de hele wedstrijd dan ook gelijkopgaand.

Toen Neptunia in de derde periode een rode kaart kreeg liet het zich niet van de wijs brengen en kwam zelfs knap op voorsprong. Toen de bal via een afstandsschot in de laatste twee seconden in het Sneeker doel belandde waren de druiven goed zuur.

Doelpunten Neptunia’24: Sander van der Molen (4x), Rutger van Leeningen (2x), Burak Caglar, Dennis van der Veldt en Wessel Westra (allen 1x)