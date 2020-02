Meidentoernooi SWZ Boso Sneek wordt Sherida Spitse-toernooi

Sneek-Het nieuwe meidenvoetbaltoernooi van SWZ Boso Sneek gaat de naam dragen van Oranje-recordinternational Sherida Spitse. Dat heeft de Sneker vereniging vandaag bekend gemaakt.

Spitse begon haar voetbalcarrière bij V.V. Sneek, een van de voorlopers van SWZ Boso Sneek en stond aan de wieg van het vrouwen- en meidenvoetbal (VM-voetbal) bij de club. Dat zij haar naam nu leent aan het toernooi is voor de vereniging erg bijzonder, laat bestuurslid VM-voetbal Annemarijke Terpstra weten. “We zijn er ongelooflijk trots op. Sherida is voor onze meiden een groot voorbeeld. Dat zij als Sneekse haar eerste vereniging op deze manier wil ondersteunen is fantastisch!”

De inschrijving voor het Sherida Spitse-toernooi is sinds vandaag geopend. Meidenvoetbalteams kunnen zich online aanmelden voor de eerste editie, die op zaterdag 13 juni wordt georganiseerd op het sportpark van SWZ Boso Sneek. De vereniging heeft daarvoor de speciale website swzbososneek.nl/sst geopend. Deelname is gratis.