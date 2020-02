Fryske Parasporthelden geven ‘Meet & Greet’ op scholen Woudsend en Hommerts

Woudsend/Hommerts- De groepen 7 en 8 van de Meester der Brugschool uit Woudsend en de Van Haersma Buma school uit Hommerts doen maandag 10 februari mee aan het project ‘Meet & Greet met de Fryske Parasporthelden’ van Sport Fryslân. CP-voetballer Stefan Boersma en zitvolleybalster Hong Zhao vertellen in de klas hoe het is om te sporten met een handicap. Daarna ervaren de leerlingen zelf hoe dit is.

De Fryske Parasporthelden hebben de afgelopen jaren al op vele basisscholen in Friesland verteld. Want hoe is het om bijvoorbeeld te sporten terwijl je visueel beperkt bent? Of kun je wel zwemmen met één been? De parasporters willen met deze presentatie op scholen hun persoonlijke verhaal en de weg naar succes vertellen. Daarnaast laten ze zien wat ze juist wél kunnen. Stefan en Hong vertellen maandag 10 februari hun bijzondere verhalen en ook is er een interactief gedeelte waarbij de leerlingen zelf ervaren hoe het zou zijn als zijzelf een lichamelijke handicap zouden hebben.

Het project ‘Meet & Greet met de Fryske Parasporthelden’ wordt georganiseerd door Sport Fryslân en wordt mogelijk gemaakt door FB Oranjewoud.

Over Sport Fryslân Wij helpen mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. Wij vinden dat iedereen iedere dag met plezier moet kunnen sporten of bewegen. Of je nu gezond bent of juist door te sporten werkt aan je gezondheid. Van amateursporters tot parasporters en van jong tot oud; Sport Fryslân brengt Fryslân in beweging! Dat kunnen we niet alleen. Daarom werkt Sport Fryslân actief samen met de provincie Fryslân, Friese gemeenten, clubs en verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen en vrijwilligers. Samenwerken aan een vitaal Fryslân.