Waterpoort Boys blijft op het vinkentouw

Tollebeek- Nadat Waterpoort Boys tegen Tollebeek al vroeg in de wedstrijd tegen een achterstand aanliep, stelden de Snekers na rust met rake kopballen van Jordi Heerings en Robert Minks orde op zaken. Met die nipte zege bleef de Wéé Péé Béé bij AVC en SC Franeker op het vinkentouw en vervult de ploeg van trainer Janco Croes vooralsnog de rol van kanshebber.

​​Die rol leek aanvankelijk Waterpoort Boys niet ten deel te vallen, want de wedstrijd was nog geen vijf minuten onderweg, toen Tollebeek door toedoen van Marijn Brandsma een voorsprong nam. De Schutter van Tollebeek benutte met behulp van de binnenkant van de paal een vrije trap en bezorgde zijn ploeg daarmee een pikstart. Met de wind in de rug was de openingsfase sowieso voor de thuisclub, al leverde dat vervolgens geen enkele uitgespeelde kans op. Ook Waterpoort Boys dat later wel iets beter in de wedstrijd kwam, grossierde niet in doelrijpe kansen en een vrije trap van Marcel Hempenius was in het eerste bedrijf eigenlijk het enige noemenswaardige, of het moet de gele kaart zijn die diezelfde Hempenius kreeg voorgeschoteld,

Na rust zag het publiek echter een heel andere Wéé Péé Béé en dat resulteerde al na een minuut of vier in de gelijkmaker, toen Jordi Heerings de bal uit een hoekschop van Romano Pasveer snoeihard binnen kopte. Na die actie behield de Snekers het initiatief en de thuisclub kwam er niet meer aan te pas en mocht over geluk niet klagen, toen Robert Minks alleen voor de doelman van Tollebeek over kopte. Minks kreeg even later andermaal een mogelijkheid, doch nu had zijn inzet te weinig power om de goalie van de thuisclub te verrassen.

Trainer Janco Croes bracht vervolgens “youngster” Dylano van Dijk voor de geblesseerde Heerings binnen de lijnen en hij zette meteen een aanval op waarbij de bal via Minks en Kevin Kedde bij Tim van der Werf terecht kwam. Diens inzet werd door de sluitpost gepareerd en een minuutje later kreeg hij na geknoei in de polderdefensie opnieuw een goede mogelijkheid voorgeschoteld, maar nadat hij in eerste instantie had gemist, was de herkansing te slap om schade aan te richten. Die schade ontstond even later alsnog, toen Robert Minks een vrije trap vanaf rechts tegendraads inkopte en daarmee de goalie van Tollebeek voor de tweede keer het nakijken gaf (1-2).

Na die treffer nam Waterpoort Boys de voet van het gaspedaal en dat bood de thuisclub de gelegenheid om weer eens aan aanvallen te denken. Gevaarlijk werd het echter nooit. Integendeel, ook in die fase werden de kansen aan de andere kant genoteerd. Na een pass van Casey Spoelstra kapte Robert Minks zijn tegenstander uit, waarna de door hem ingeschoten bal via de binnenkant van de paal voor de voeten van Dylano van Dijk terecht kwam. Diens inzet werd echter door medespeler Tim van der Werf geblokt, waardoor de definitieve beslissing uitbleef.

Die bleef ook uit toen Minks na een voorzet van de hardwerkende Van der Werf van achteren werd neergehaald en de arbiter van dienst er geen strafschop inzag en toen Kevin Kedde in minuut 85 van dichtbij het aluminium teisterde. Datzelfde aluminium stond diep in blessuretijd weliswaar een tweede treffer van Minks maar uiteindelijk niet de overigens verdiende Sneker overwinning in de weg.

Tollebeek – Waterpoort Boys 1-2 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Marijn Brandsma (5.), 1-1 Jordi Heerings (49.), 1-2 Robert Minks (68.)

​Scheidsrechter: T.W. Bakker

Gele kaart: Marcel hempenius, Robert Minks, Romano Pasveer, Casey Spoelstra (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Mirza Mustedanagic, Marcel Hempenius, Mathijs Bakker, Kevin Kedde, Stefan Kroon, Romano Pasveer, Casey Spoelstra (78. Rowan Planting), Jordi Heerings (64. Dylano van Dijk), Tim van der Werf en Robert Minks

Bron:https://pengel.weebly.com/