Visser en Zwaga ook volgend seizoen bij SWZ Boso Sneek

Sneek – Aanvoerder Gerben Visser en Martijn Zwaga spelen ook na de zomer bij SWZ Boso Sneek. Beide spelers verlengden hun verbintenis bij de Sneker eerste klasser.

Visser heeft afgelopen week aangegeven het uitstekend naar zijn zin te hebben bij SWZ Boso Sneek en kan zijn actieve voetballoopbaan op zondag uitstekend combineren met zijn trainerschap bij v.v. Delfstrahuizen. “De ervaring, voetbalslimheid en absolute wil van Visser om het altijd het meeste uit zichzelf te halen zijn zeer belangrijk binnen de selectie”, meldt de Sneker Voetbaltechnische Commissie (VTC) over de 29-jarige Lemster topschutter.

Naast Visser heeft ook Martijn Zwaga aangegeven zijn dienstverband te verlengen bij de zondagselectie. De Sneker begint daarmee na de zomer aan zijn vierde seizoen bij SWZ Boso Sneek. De eerste twee jaren werden geteisterd door blessureleed, maar Zwaga is momenteel fit en belangrijk voor het team. De VTC over Zwaga: “Martijn is een ervaren kracht die op meerdere posities in de achterhoede uit de voeten kan. We zijn blij ook hem volgend seizoen in het wit-zwart in actie te zien.”

Oud-doelman Herald Nauta zal tevens komend seizoen aan de club verbonden blijven als keepertrainer. De gesprekken met de overige selectiespelers zijn in volle gang. SWZ Boso Sneek verwacht eind volgende week met meer spelersnieuws te kunnen komen.