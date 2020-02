VC Sneek maakt korte metten met Peelpush uit Limburg

Sneek- De voorlaatste wedstrijd in de reguliere competitie speelt VC Sneek tegen Peelpush uit het Limburgse Meijel. De Play-offs staan voor de deur en het moet al raar lopen wil Sneek zich hier niet voor kwalificeren. Met de goede flow van de afgelopen tijd en de enorme drive om te winnen zou het mooi zijn voor de dames van Sneek om de volle punten thuis te houden en zich definitief te plaatsen voor de Play-offs.

Sneek begon meteen gretig en heel alert. Het team stond duidelijk op scherp, focus op winst. De thuisploeg pakte al snel een voorsprong en bouwde dit goed uit. Spelverdeler Nienke Tromp had stevig en zelfverzekerd de regie in handen en met een paar tactische ballen scoorde zij mooie punten. De tegenstanders hadden geen antwoord op de serve- en aanvalsdruk en het teamwork van Sneek. De eerste set ging met 25-12 vol overtuiging naar de thuisploeg.

Set 2 begon wat rommeliger en beide teams moesten even in hun spel komen. Dit lukte Sneek beter dan de gasten en met een paar indrukwekkende aanvallen van onder meer de uitstekend spelende midspeelster Lieze Braaksma, was Sneek de sterkere ploeg. Peelpush kwam aan het einde van de set nog knap terug maar Sneek liet zich niet van de wijs brengen en trok de winst naar zich toe.

In de derde set was het snel gedaan. De dames uit Limburg leken uit het veld geslagen en kwamen niet meer tot aanvallen. Sneek walste erover heen en liet er geen enkele twijfel over bestaan dat het goed met ze gaat en wie er in de Play-offs thuis hoort. De gasten sprokkelden wat puntjes bij elkaar maar kwamen niet verder dan 25-11.

De wedstrijd was geen moment echt spannend en duurde dan ook niet veel langer dan een uur. De gasten zakken gedesillusioneerd weer af naar het Limburgse Meijel. In Sneek wordt een klein feestje gevierd op de plaatsing voor de kampioenspoule maar zeker ook op de mooie stijgende lijn die de Sneker dames laten zien. Met het goede teamwork, servedruk en opbouw in de aanval maakt Sneek een zelfverzekerde indruk. Als het team van trainer/coach Henriette ter Steege dit zo doorzet kan het nog heel spannend worden de aankomende wedstrijden in de Play-offs.

Setstanden:

25-12/25-21/25-11

Iris Reinders: “We zijn dit seizoen moeizaam begonnen maar eindigen goed, daar gaat het om! Met de trainerswissel begin van de competitie is nieuwe energie gekomen en dat heeft goed gewerkt. Met de play-offs begint de competitie pas echt. We kunnen met ons team veel tegenstand bieden in de kampioenspoule, ze hebben ons beste spel nog niet gezien”.

Monique Volkers: “Ik ben super trots, het is fantastisch. We zijn meer een team geworden en de vechtlust is gekomen. We zetten ons vizier nu op de kampioenspoule. Als we het niveau en de flow vasthouden hebben we zeker kans tegen alle teams. Iedereen kan van iedereen winnen, dat is wel gebleken”.

De volgende wedstrijd is voor Sneek en meteen ook de laatste in de reguliere competitie wordt gespeeld op zaterdag 8 februari 2020 thuis tegen degradant Dros-Alterno uit Apeldoorn.

Verslag:Margriet van Dijken