ONS Sneek terug bij af

Heemskerk- Nadat ODIN ’59 via Sietse Brandsma en Jim Hulleman een droomstart kende, vond ONS Sneek op slag van rust nog wel de aansluiting, maar in het tweede bedrijf stelden Niels de Jager en opnieuw Brandsma de Heemskerker zege definitief veilig. Daardoor en door het verrassende gelijkspel van concurrent VVOG is ONS Sneek dat vorige week de laatste plaats verliet, weer terug bij af en opnieuw hekkensluiter.

Die overwinning van ODIN ’59 leek al snel beklonken. Nadat doelman Justin van der Dam een doelpoging van Lars Boekel ten koste van een corner onschadelijk had gemaakt en zijn collega i.c. Joost Meendering aan de andere kant bij een schuiver van Oege Sietse van Lingen handelend moest optreden, was het in minuut negen al raak. Na voorbereidend werk van Jim Hulleman liet Sietse Brandsma met een fraaie uithaal de Sneker goalie geen kans en nog geen twee minuten later krulde de al genoemde Hulleman de bal over de iets te ver voor zijn goal staande Van der Dam via de paal binnen (2-0).

Niet veel later zorgde Van der Dam er voor dat de wedstrijd een wedstrijd bleef toen hij een inzet van Lars Boekel tot corner verwerkte en daarmee een derde tegentreffer voorkwam. Na die “Sturm und Drang-fase” luwde de Heemskerker dadendrang enigszins en gaandeweg de eerste helft drukte ONS Sneek zijn neus wat meer tegen de ramen. Dat zou uiteindelijk in de aansluitingstreffer resulteren, want nadat een afstandspegel van Van Lingen nog over de goal verdween, moest Meendering nog geen zestig tellen later na een foutieve terugspeelbal aan de noodrem trekken. Stafschop en die werd door Tyson dos Santos die eerder tegen Jong Almere City FC ook al van elf meter zijn koelbloedigheid toonde, onberispelijk benut.

Daarmee werd het duel op slag van rust weer een duel en daarin kwam in de openingsfase van de tweede helft geen verandering. Totdat “kind van de club” Niels Jager die een minuut eerder Jayson Halman verving, in de 57ste minuut bij zo’n beetje zijn eerste balcontact van dichtbij de 3-1 liet noteren. Daarmee werd het toch al lastige karwei voor de Snekers een stuk lastiger. Ook al omdat ONS Sneek niet bij machte bleek om tegen de overtuigende ploeg van trainer Anthony Correia echt een vuist te maken en toen Brandsma met nog iets minder dan tien minuten op de klok met een fraaie lob over Van der Dam zijn tweede van de middag liet noteren, was het pleit definitief beslecht.

Omdat concurrent VVOG zoals hiervoor al werd vermeld, aan de streekderby tegen nummer twee DVS ’33 Ermelo verrassend een puntje overhield, zakte ONS Sneek met het verlies in Heemskerk weer naar de laatste plek die men vorige week dus net had verlaten. Komende zaterdag wanneer de ploeg uit Harderwijk naar het Zuidersportpark komt en er dus een echte degradatieclash op het programma staat, kunnen de Snekers echter weer stuivertje wisselen en de rode lantaarn weer overdoen.

ODIN ’59 – ONS Sneek 4-1 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Sietse Brandsma (9.), 2-0 Jim Hulleman (11.), 2-1 Tyson dos Santos (43.-pen.), 3-1 Niels Jager (57.), 4-1 Brandsma (81.)

Scheidsrechter: F.R. de Winter

​Gele kaart:

Opstelling ODIN ’59: Joost Meendering, Lars Boekel, Mart Willemse, Nick Eekhout, Dustin Mijnders, Ron Scheffer, Jim Hulleman, Koen Tros, Jayson Halman, Achmed Al Mahdi Sietse Brandsma en Jim Hulleman – wisselspelers: Jurjen Dikker, Daan Driever, Niels Jager, Bas Kansen en Mike van Vliet

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Jordy den Hoedt , Denzel Prijor, Tyson dos Santos, Nick Burger, Jelle de Graaf, Nick Kleen, Ruendel Martina en Genridge Prijor – wisselspelers: Joël Brandsma, Sam Crowther, Joep van de Haar, Davey Lohman en Wesley Tankink

Foto Henk van der Veer archief

Bron: pengel.weebly.com