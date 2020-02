Moeizame maar verdiende zege voor ZET EM 

Sneek- Op Tinga stelde Sneek Wit Zwart ZM dankzij treffers van Kevin Huitema en Patrick Veenstra de zege tegen Makkum veilig, al viel de bevrijdende tweede treffer pas in blessuretijd en ontsnapte ZET EM kort daarvoor een paar keer aan de gelijkmaker. Een gelijkmaker zou echter de wedstrijd op zijn kop hebben gezet, want ZET EM was de betere van de twee, maar verzuimde na de vroeg verkregen voorsprong (treffer Kevin Huitema) om het karwei vroegtijdig af te maken.

Sneek Wit Zwart ZM greep meteen het initiatief en kreeg al redelijk snel een kans uit de categorie “dotten”. De inzet van Kevin Huitema werd echter onderweg nog door een verdediger getoucheerd en kreeg uiteindelijk de lat als eindbestemming. Twee minuten later was het echter wel raak, toen Joey Huitema met een voorzet broer lief bediende en die de 1-0 binnen schoof. Na dik twintig minuten moest doelman Jelmer Popma bij een vrije trap voor het eerst echt aan de bak. De Sneker goalie deed dat met verve en zag vervolgens dat zijn ploeg in het verdere verloop van de eerste helft naliet om verder afstand te nemen. Zo verdween de bal toen Kevin Huitema alleen voor de doelman van Makkum opdook, tegen de staander en dat zou, zo bleek in de tweede helft, niet de laatste keer zijn.

​Hoewel Makkum na rust meer van zich afbeet, waren de betere mogelijkheden ook in het tweede bedrijf voor de thuisclub. Kevin Huitema liet alleen voor de doelman van Makkum andermaal een goede mogelijkheid liggen, waarna Patrick Altenburg bij de daaropvolgende hoekschop ook niet het net vond. Nog geen twee minuten later stond het aluminium bij een uithaal van Joey Huitema voor de derde keer Sneker succes in de weg en bij de rebound van Freerk de Jong kwam daar nog een vierde keer bij om daar in minuut 63 nog een vijfde ketser aan toe te voegen.

​Derhalve bleef het bij 1-0 en bij die marginale voorsprong bleef Makkum in de wedstrijd. Immers er hoefde maar één bal goed te vallen en dat gebeurde in de slotfase bijna. In die tijdspanne kreeg Makkum kort achter elkaar drie mogelijkheden. De ploeg van trainer Ton Hartman leed echter aan dezelfde kwaal als Sneek Wit Zwart ZM en slaagde er niet om doelman Popma te passeren, waarna Patrick Veenstra diep in blessuretijd eindelijk aan alle onzekerheid een einde maakte en de bevrijdende 2-0 op het scorebord bracht.

​Met die verdiende overwinning passeerden de Snekers DWP en is de ploeg uit Watergate City als nummer twee na vandaag de voornaamste belager van koploper Workum. Die hield bij CVVO ongenadig huis (0-7), zodat het verschil tussen de nummer één en de nieuwe nummer twee die komende zaterdag bij SVM Marknesse op bezoek gaat, zeven punten bleef.

Sneek Wit Zwart ZM – Makkum 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Kevin Huitema (14.), 2-0 Patrick Veenstra (90.+3)

Scheidsrechter: H.A. Venekamp

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: geen informatie bekend

Foto Nico Altenburg

Bron:https://pengel.weebly.com/