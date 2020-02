LSC 1890 wint ruim van Dedemsvaart

Sneek- Nadat de ploeg vorige week in de topper tegen koploper Lemelerveld duidelijk te weinig kreeg, bevestigde LSC 1890 in de return tegen Dedemsvaart zijn vorm en zijn kwaliteiten. De ploeg die in speelronde één de Snekers nog een valse start bezorgde, bleek nu niet opgewassen tegen de Sneker dadendrang en vertrok uiteindelijk na een 2-0 ruststand met een overduidelijke 5-0 nederlaag richting Overijssel.

LSC 1890 dat zijn formatie ten opzichte van het spektakelstuk van vorige week op twee posities had gewijzigd (Floris Bok verving Ramon Vallinga en Jari Boorsma nam op het middenveld de plaats van Rodi de Boer), had aan de Leeuwarderweg ruim een kwartier nodig om de defensie van de gasten open te breken. In minuut 17 zette Jorn Wester (foto) met al weer zijn vijftiende van het seizoen zijn handtekening onder de openingstreffer en nog geen twee minuten later verdubbelde de tot back omgeschoolde Lars Bos de marge. Een klein kwartier later leek Dedemsvaart naderbij te komen, maar de treffer kwam vanwege buitenspel niet door de arbitrale keuring.

Na die afgekeurde treffer kwam de Sneker defensie in het restant van de eerste helft niet meer “Ernsthaft” in problemen, maar wist men aan de andere kant ook niet echt veel gevaar te stichten. Dat beeld onderging in de openingsfase van de tweede helft geen wijziging, maar na een “stief kwartierke” haalde Tom Doldersum bij een mogelijkheid resoluut de trekker over (3-0). Met die treffer – de vijfde van Doldersum in deze competitie – was de wedstrijd gespeeld en was de overwinning van LSC 1890 wel aanstaande. Die zege kreeg in de slotfase nog extra cachet, want in 86ste minuut liet Jorn Wester de 4-0 noteren en nog geen twee minuten later gaf invaller Daan Daniëls de overwinning nog meer glans.

Met die zege keerde LSC 1890 weer terug op plek vijf en daarmee zijn de Snekers achter Lemelerveld, LAC Frisia 1883, Jubbega dat komende zondag de tegenstander is, en SC Emmeloord in twee K momenteel “the best of the rest”.

LSC 1890 – Dedemsvaart 5-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Jorn Wester (17.), 2-0 Lars Bos (19.), 3-0 Tom Doldersum (59.), 4-0 Wester (86.), 5-0 Daan Daniëls (88,)

Scheidsrechter: O. Schoonderwoerd

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Floris Bok (61. Ramon Vallinga), René Cnossen, Bradley Steensma, Lars Bos, Patrick Zijda, Maarten Kingma, Jari Boorsma, Marco da Silva (72. Daan Daniëls), Jorn Wester en Tom Doldersum

Foto archief Henk van der Veer