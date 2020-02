ESBC Menhir wint met overmacht van Green Lions uit Harlingen

Sneek- De basketballers van ESBC Menhir kregen vrijdagavond bezoek van het laaggeplaatste Green Lions uit Harlingen. De Snekers startten in een te laag tempo en gaven de tegenpartij aanvankelijk de illusie dat er voor hen iets te halen viel. Na rust werd echter snel duidelijk dat Menhir niet van plan was een cadeautje uit te delen: 100-52. Het begin was nog wel voor Menhir. In korte tijd liep de ploeg uit naar 6-0. Kennelijk leidde dat bij de thuisploeg tot de gedachte dat men het wel rustig aan kon doen. De thuisploeg speelde met te weinig energie en vechtlust. Green Lions kon daardoor makkelijk meekomen en de Harlingers pakten zelfs een 16-18 voorsprong. Toch leidde Menhir weer na tien minuten: 20-18.

Ook in het tweede kwart had de thuisploeg nog niet de juiste mentale instelling te pakken. Nog steeds werd de Harlingers weinig in de weg gelegd om tot scores te komen. Maar door het verschil in kwaliteit en ervaring liepen de Snekers toch iets uit naar 38-28 bij rust.

In die pauze stelde spelverdeler Mats Haven voor dat hij in de aanval op de voor hem ongebruikelijke centerpositie ging spelen. Dat mocht en hij gaf met zijn aanvalsdrang het goede voorbeeld aan de centers Ali Carti en Johannes Idsinga, die nu ook meer in de aanval betrokken raakten. Daarnaast voerde Menhir de verdedigende druk op. Danny Nowee, Jeroen Zantingh en Niels Haven vochten voor alle losse ballen en de gasten kwamen nog maar met moeite aan scoren toe. Na dertig minuten was het verschil gemaakt: 73-40.

In het vierde kwart mocht bij de Harlingers ex-Menhirspeler Djorke Heidweiller nog een paar scores maken. Hij en zijn jonge medespelers konden niet voorkomen dat de iets oudere jeugd van de thuisploeg het verschil nog iets groter maakte. Alle Snekers kwamen tot scoren. Topscorer werd Ali Carti met 21 punten. Mats Haven moest na afloop het “eerste rondje in het clubhuis” geven omdat hij het honderdste punt maakte.

Zaterdag gaat Menhir in Heerenveen proberen om wraak te nemen voor de daar eerder tegen Dyna’75 geleden nederlaag.

Foto van Debbie Rijsdijk: Danny Nowee (27) gaat voorop in de strijd en zal deze aanval afronden met een score.