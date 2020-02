Boersma voorkomt puntverlies Sneek Wit Zwart 

Oude Pekela-Daar waar Sneek Wit Zwart in de meest recente confrontaties weinig problemen met Noordster kende, moest de ploeg vanmiddag in Oost Groningen tot de bodem gaan. Pas diep in de tweede helft lukte het de Snekers om puntverlies te voorkomen en daarbij fungeerde good old Age Hains Boersma als reddende engel.

Sneek Wit Zwart was in de openingsminuut niet meteen bij de les, want de Sneker defensie werd meteen vanaf het startblok verrast en binnen veertig seconden lag de openingstreffer al in het mandje. Die kwam overigens van de voet van Kees Dun en daardoor waren de Sneker toch even aangeslagen. Na een minuut of tien herpakte de ploeg van trainer Germ de Jong zich en kreeg zijn formatie ook een paar mogelijkheden. Bij de eerste kopte Matts Bruining naast en even later vond ook Gerben Visser die afgelopen week samen met Martijn Zwaga zijn verbintenis verlengde, met een kopbal ook niet de juiste richting.

Na dik twintig minuten zorgden de wit-zwarten opnieuw voor gevaar, maar ook deze keer kwam de gelijkmaker niet op het bord. Eerst miste Visser men een kopbal het doel en vervolgens belandde de herkansing van Alwin Velds naast de Groninger veste. Dat gebeurde in een fase waarin Noordster meer en meer de bus parkeerde en waarin het hard werkende Sneek Wit Zwart niet of nauwelijks in scoringspositie kwam. Pas tegen het einde van de eerste helft zorgde men weer voor enige dreiging. Na een vrije trap was een poging van Stefan Westhof echter niet goed genoeg en even later viel zowel bij een nieuwe “free kick” als bij de daaropvolgende hoekschop ook geen Sneker succes te noteren. Zo leek de rust met een 1-0 achterstand aan te breken, maar in “the dying seconds” van de eerste helft kreeg Sneek Wit Zwart via Niels Bruining alsnog loon naar werken.

Daar waar Noordster in de eerste helft de zaak dicht timmerde, sloeg de ploeg in het eerste kwartier van de tweede helft een aantal keren op de trom. Na een snelle tegenstoot voorkwam doelman Danny Burgers met een fraaie save dat Sneek Wit Zwart opnieuw in de achtervolging moest, en even later hield de Sneker sluitpost bij een vrije schietkans zijn ploeg andermaal overeind.

​Vervolgens bracht De Jong met Age Hains Boersma oud, maar fris bloed binnen de lijnen en dat zou zijn ploeg naar later bleek geen windeieren leggen. Nadat de bal bij een goede mogelijkheid van de voet van Leon de Vries sprong, verzuimden Age Hains Boersma, Ruben Ybema en Matts Bruining kort na elkaar om de Snekers op voorsprong te zetten, maar even later werd Boersma alsnog de reddende engel, toen hij een voorzet van Alwin Velds bekwaam tegen de touwen werkte (1-2).

Zestig tellen later bracht Matts Bruining na een interceptie van Martijn Zwaga zijn ploeggenoot Leon de Vries in stelling. Diens inzet belandde echter naast de goal, waarna Boersma bij de volgende tegenaanval ook “im defensiven Bereich” zijn waarde bewees. ​Met nog vijf minuten op de klok kreeg Sneek Wit Zwart via Gerben Visser een uitgelezen mogelijkheid om de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken, maar oog in oog met de doelman van Noordster slaagde de anders zo trefzekere aanvoerder er niet in om het net te vinden. Daar kon een paar minuten later echter niemand om malen, want toen was de zege een voldongen feit en kon het feestje rondom de reddende engel in alle hevigheid losbarsten.

Noordster – Sneek Wit Zwart 1-2 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Kees Dun (1.), 1-1 Niels Bruining (45.), 1-2 Age Hains Boersma (70.)

Scheidsrechter: M.J. Arends

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: Danny Burgers, Alwin Velds, Ruben Ybema, Martijn Zwaga, Niels Bruining, Harvey de Boer, Kees Noordmans, Leon de Vries (87. Gironrés), Stefan Westhof (60. Age Hains Boersma), Gerben Visser en Matts Bruining

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/