Jeugdprins Jurre verricht vanavond aftrap SWZ Boso Sneek – FVC

Sneek – Bijzonder bezoek zaterdagavond bij de wedstrijd tussen SWZ Boso Sneek en FVC. Jeugdprins en JO11-speler Jurre Inia is speciale pupil van de wedstrijd en zal de aftrap van deze Friese klassieker verrichten.

Dat maakte de Sneker voetbalvereniging vandaag bekend.

SWZ Boso Sneek heeft ervaring met jeugdleden met speciale Carnavalstitels. Eerder waren Ruben Westhoff (Jeugdprins Ruben I in 2015), Kevin Luimstra en Jens Koopmans (beide secondant in respectievelijk 2016 en 2017) actief in Drabbelterp.

Na afloop van de wedstrijd, die om 19.30 uur begint, organiseert de vereniging een avondvullend programma met live-zanger Grutte Geart. Hierbij zullen ook Prins Elroy I en zijn gevolg acte de précense geven. Entree voor deze feestelijke afsluiting is uiteraard gratis.