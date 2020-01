Dames vc Sneek spelen morgen tegen Peelpush

Sneek- Het zijn de weken van de sportieve waarheid in de volleybalcompetitie. Zaterdag 1 februari, morgen dus, spelen de dames van vc Sneek tegen Peelpush. Het is razend spannend in de competitie. Wie zal zich uiteindelijk opmaken voor het toetje? Sliedrecht, Eurosped en Apollo zijn thans de zekerheidjes en ook voor VC Sneek en Regio Zwolle kan er weinig meer gebeuren. Spannend is het om de zesde plaats voor Set Up, FAST en mogelijk opponent Peelpush van morgen dat nog een hele geringe kans heeft.

Zaterdag 1 februari begint de wedstrijd tegen Peelpush om 20.00 uur.

