Autocross Makkum bestaat 30 jaar en viert dit met een openluchtspel: De Trochknaller

Makkum – De Autocrossvereniging van Makkum maakt een openluchtspel. Dat moet ook over de autocross en Makkum gaan. Reden is het 30-jarig jubileum van de vereniging. Volgens de organisatie met het een uniek en ludiek stuk worden met theater en natuurlijk ook echte crossauto’s. Voorzitter Harm-Jan Cupers: “Het stuk heet ‘De Trochknaller’ en moet 11, 12 en 13 juni worden gehouden. Dat is de week vóór de autocross, het wordt ook langs de baan opgevoerd.”

“Met het 25-jarig bestaan is er ook wat leuks gedaan, in het centrum met veel crosswagens. Toen is er ook een stukje opgevoerd. Maar het idee ontstond ook met de kaatsvereniging, zij hadden ook een stuk met persiflages. Wij dachten: dat willen wij met de cross ook,” zegt Cupers.

“Als je het doet, moet je het goed doen”

Cupers: “Het idee is leuk, maar dan komt de uitvoering. Wij hebben wel een netwerk, maar het is een gigantische klus. We hebben eerst geprobeerd om het in een grote feesttent te houden, maar autocross is spektakel en moet groot worden opgezet. dus het was niet haalbaar in een tent. Toen zeiden we: het moet een openluchtspel worden. Dan krijg je een heel ander verhaal. Rieneke de Haan kwam erbij, die al veel theaterstukken op haar naam heeft. Zo kreeg het verhaal handen en voeten. Als je het doet, moet je het goed doen.”

Het moet voor Makkumers een herkenbaar verhaal worden. “Wij hebben professionele spelers, maar dat vullen we aan met lokale helden. Het is niet niks. Het verhaal moet gaan over vroeger tot nu. 30 jaar Makkum, een hele uitdaging. En natuurlijk moeten de autocrosswagens ook worden ingebracht.” De kaartverkoop begint in maart.

