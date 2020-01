Begeleidende staf Black Boys stopt

Sneek- Nadat eerder al doorsijpelde dat trainer Lars Niemarkt aan het eind van dit seizoen bij Black Boys stopt, hebben ook supervisor Jappie Booij, teammanager Sybren de Jong en verzorger Ferry Loolofs aan de club kenbaar gemaakt dat zij na dit seizoen niet in hun functie terugkeren.

Niemarkt die in mei 2018 als vervanger van Richard Venema haar voren werd geschoven, had onder leiding van supervisor Jappie Booij sinds medio dat jaar de selectie onder zijn hoede. Momenteel neemt hij nadat hij in zijn eerste jaar met de Zwartjes na een formidabele eindsprint de promotie-/degradatieduels ontliep, met Black Boys in vier B een keurige zesde plaats in. Teammanager Sybren de Jong nam verdeeld over twee periodes meerdere seizoenen de organisatie rondom het vlaggenschip voor zijn rekening en verzorger Ferry Loolofs die nog niet zo lang geleden voor zijn jarenlange inzet tot lid van verdienste werd benoemd, behoort bij de vierdeklasser zo’n beetje tot de inventaris.

Het besluit van de begeleidende staf van het eerste elftal om na dit seizoen te stoppen, betekent dat Black Boys voor de komende competitie op zoek moet naar een nieuwe trainer, teammanager en verzorger. Voor de positie van trainer werd overigens afgelopen zondag bij de wedstrijd tussen Black Boys en SC Terschelling nadrukkelijk de naam van LSC-coryfee Marinus van Gorkum genoemd.

Bron: https://pengel.weebly.com/