ONS Sneek verlengt met twaalf spelers

Sneek- ONS Sneek heeft de verbintenissen met twaalf leden van de huidige A-selectie verlengd. Het gaat om Tom Arissen, Joël Brandsma, Jan Dommerholt die momenteel ook aan een carrière als zanger werkt, Kevin Meijer, Dirk Jan Baron, Han van Dijk, Tiemen Landman, Jordy den Hoedt, Tyson dos Santos, Ruendel Martina, Justin van der Dam en Wesley Tankink en deze spelers zullen dus ook volgend seizoen in het oranje te bewonderen zijn.

Daarnaast voegt de derde divisionist de 19-jarige Glenn Buma aan de A-selectie toe. Buma die overigens in de voortuin van zijn ouderlijk huis de eerste beginselen van Robin Huisman de Jong leerde, is een kind van de club en maakt in zijn eerste jaar als senior indruk als vleugelverdediger in ONS Sneek 2. Die prestatie is voor de technische commissie aanleiding om hem naar het A-kader door te schuiven.

Van de huidige selectie was al bekend dat Nick Burger, Jelle de Graaf, Nick Kuipers en Oege Sietse van Lingen volgend seizoen niet terugkeren. Burger en Kuipers zijn naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging, terwijl De Graaf een jaar gaat studeren in de Verenigde Staten en gaat voetballen voor Life University. Van Lingen tenslotte zet zijn voetballoopbaan na dit seizoen voort in de tweede divisie en zal daarin de kleuren van Katwijk verdedigen.

Naast deze spelers neemt ONS aan het eind van dit seizoen ook afscheid van Joep van de Haar, Sidney de Jong, Davey Lohman en Pieter Mulder. Doelman Van de Haar en middenvelder De Jong zetten voorlopig een punt achter hun carrière en gaan zich op hun maatschappelijke carrière richten, terwijl aanvaller Lohman en verdediger Mulder op zoek gaan naar een nieuwe club.

De club is volgens welingelichte bronnen nog in gesprek met de broers Denzel en Genridge Prijor die afgelopen zaterdag beide een belangrijk aandeel hadden in de tweede seizoensoverwinning van de oranjehemden.

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/