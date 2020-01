Kunnen strenge vorst en jubileumfeest samengaan?

Sneek- Op de site van https://www.ijsclubsneek.nl/ wordt al vooruit gekeken naar het komende jubileumjaar. Dan zal ook het jubileumboek van de Sneker ijsclub, geschreven door Willem Altena, verschijnen.

“Het 150-jarig jubileumfeest komt maand voor maand dichterbij. Begin januari 2021 – de precieze datum wordt binnenkort door de organisatie definitief bepaald – is het zover.

Wat hooguit nog roet in het feesteten kan gooien, is strenge vorst. Maar hoe erg zou dat zijn? Stel je voor dat er in die periode een meter ijs in de vaarten en grachten ligt… Als onze verjaardagsparty om zo’n reden een poosje moet worden uitgesteld, nou, vooruit dan maar. Hoewel? Een hartverwarmende receptie op en rond een stijfbevroren IJsbaan Dicky van der Werf heeft ook wel zo zijn charme.

Maar ja, hoe wij ook fantaseren en speculeren, de weergoden hebben we niet in de hand. Op dit moment, eind januari 2020, is het naatje met het winterweer. Ut lykt nyt best. Het regent lauw water en zelfs ’s nachts wil de thermometer nog niet een streepke onder nul piepen. Toch geven we de moed niet op. Wie weet, heeft februari nog een lekker koufront uit het noordoosten voor onze dreven in petto. Ut su moai weze.

Wellicht kunnen we zelfs begin maart nog op schaatsen staan. Dat is geen luchtfietserij. In de anderhalve eeuw die achter ons ligt, kon dat heus meer eens, zo is ons tijdens het grasduinen in onder andere het archief van de Sneker ijsclub gebleken.

Dat onderzoek naar de clubhistorie gebeurt bij het Fries Scheepvaart Museum aan het Kleinzand en in de biebkelder van de Vereniging Historisch Sneek aan de Wijde Noorderhorne. Allemaal ten behoeve van de uitgave van een kloek historisch ijsboek.”