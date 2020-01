De bal rolt weer ….voorbeschouwing 1 en 2 februari

Sneek- In een weekend waarin de lokale voetbalwereld voormalig ONS-speler en trainer Chris de Wagt en Black Boys-icoon Sietse de Vries herdacht, scoorden de Sneker clubs ronduit goed. Het geplaagde ONS Sneek won zaterdag van FC Lisse en op dezelfde dag waren Sneek Wit Zwart ZM en Waterpoort Boys te sterk voor resp. TONEGO en SC Bolsward. Een dag later stuurden Sneek Wit Zwart en Black Boys resp. SC Stadspark en SC Bolsward puntloos terug en bleek LSC 1890 de enige dissonant, al had men tegen koploper Lemelerveld meer verdiend.

Komende zaterdag opent ONS Sneek om half drie het bal bij ODIN ’59 en een half uur later begint de strijd tussen Sneek Wit Zwart ZM en Makkum en die tussen Tollebeek en Waterpoort Boys. Nog geen 24 uur later trapt Sneek Wit Zwart af bij Noordster en fluit de scheidsrechter voor het eerst bij de wedstrijd tussen LSC 1890 en Dedemsvaart en bij het duel tussen Black Boys en Bakkeveen.

ODIN ’59 – ONS Sneek

​zaterdag 1 februari 2020 – 14.30 uur

Sportpark Assumburg – Heemskerk

Bij de stijlvolle en indrukwekkende herdenking van Chris de Wagt deed ONS Sneek middels een overwinning op FC Lisse de laatste plaats in de derde divisie over aan VVOG. Die zege bleef lang ongewis en toen de gasten in de slotfase op jacht gingen naar de gelijkmaker, hoorde men langs de lijn “het zal toch niet”. Het zou immers niet de eerste keer zijn dat ONS een overwinning door de vingers glipte, maar uiteindelijk profiteerde men via Genridge Prijor en Davey Lohman optimaal van de ruimte en werd de tweede seizoensoverwinning bijgeschreven. ​

Of die opsteker – voor zover je daarvan kunt spreken in een week waarin de gedachten eerst en vooral naar de nabestaanden van en naar de voormalige speler en trainer zelf uitgingen – zaterdag een vervolg krijgt, ligt op basis van de actuele stand van zaken niet in de rede. Tegenstander ODIN ’59 is namelijk de nummer drie en behoort met DVS ’33 Ermelo en Harkemase Boys tot de ploegen die nog enigszins in het spoor van koploper Sparta Nijkerk blijven.

De ploeg uit Heemskerk behoort sinds het seizoen 2016-2017 tot de divisionisten en ontwikkelt zich daarin meer en meer tot een factor van belang. Nadat men zich in het debuutseizoen via de promotie-/degradatieduels nog moest handhaven, eindigde men vervolgens twee keer op rij op de grens van het linker- en rechterrijtje en in dit seizoen lijkt ODIN ’59 op een notering in de top af te stevenen.

Voor de winterstop vergaarde men in 15 duels 32 punten en moest men alleen tegen Hoek. Barendrecht, het al genoemde Sparta Nijkerk en FC Lisse de vlag strijken, terwijl men aan Ter Leede een gelijkspel moest toestaan. De overige acht duels werden in winst omgezet en een aantal keren zoals tegen Goes, Harkemase Boys en VVSB gebeurde dat met ruime cijfers. Bij de hervatting van de competitie ging ODIN ’59 bij DVS ’33 Ermelo voor de vijfde keer onderuit, maar in de voorbije weken kon men het telraam op Assumbrug weer uit de kast halen en werd met 8-0 van Ter Leede en met 4-0 van DOVO gewonnen.

Daarbij ontpopte de 23-jarige Sietse Brandsma zich als een “topaankoop”, want met zijn goals leverde de van eersteklasser BOL overgekomen aanvaller een belangrijke bijdrage aan de opmars van ODIN ’59. Brandsma was in de heenwedstrijd op het Zuidersportpark ook één van de doelpuntenmakers. Nadat Jayson Halman ODIN ’59 op voorsprong had gezet, verdubbelde hij de marge waarna Nick Burger met een fraaie vrije trap nog voor een spannende slotfase zorgde. Laatstgenoemde stond in de eerste vier onderlinge confrontaties overigens nog als speler van ODIN ’59 op “the pitch”. In die duels won ONS één keer, werd één keer gelijk gespeeld en ging de zege twee keer naar de geelhemden. Vorig seizoen trok ONS dankzij treffers van Curty Gonzales en Yumé Ramos de thuiswedstrijd naar zich toe en later dat seizoen poetste Martijn Barto in de schaduw van het kasteel een 2-0 achterstand weg.

Dat wegpoetsen lukte november vorig jaar dus niet, maar ONS liet in dat duel evenals in een aantal andere confrontaties zoals tegen “topploegen” als Harkemase Boys, wel zien dat men op een goede dag voetballend met het gros van de tegenstanders mee kan. De hiervoor getrokken conclusie dat een resultaat komende zaterdag voor ONS Sneek dat naar verwachting met dezelfde elf als tegen FC Lisse aantreedt, niet in de rede ligt, is daarom wellicht iets te voorbarig.

Noordster Sneek Wit Zwart

zondag 2 februari 2020 – 14.00 uur

​Sportpark Oude Pekela – Oude Pekela

Gelet op de mogelijkheden deed SC Stadspark volgens de Groningse volgelingen die en passant ook nog naar de arbitrage wezen, zichzelf tekort. Het benutten van kansen is echter ook een kwaliteit en dat was bij Sneek Wit Zwart duidelijk beter verzorgd. De conclusie kan dan ook niet anders luiden, dat de zege van de volgelingen van Germ de Jong verdiend was, net zoals de overwinning in de heenwedstrijd tegen de tegenstander van komende zondag i.c. Noordster dik verdiend was.

Begin oktober zette Gerben Visser die er tegen SC Stadspark ook al drie voor zijn rekening nam, de Groningers met een hattrick op een onoverbrugbare achterstand, waarna Noordster in blessuretijd nog iets terugdeed. Het was de eerste en tot nu toe de enige treffer die de ploeg uit Oude Pekela in drie duels tegen Sneek Wit Zwart wist te maken, want vorig jaar stapte toenmalig doelman Klaas Boersma twee keer met een clean sheet van de groene mat. Bijna een jaar geleden werd het op Tinga 3-0 nadat de Sneker de heenwedstrijd al met 4-0 hadden gewonnen. Die uitslag waarbij Kevin Huitema, Joram Smits en Gerben Visser (2x) de treffers voor hun rekening namen, bleek uiteindelijk na het raadplegen van de reglementen en het nodige telwerk goed voor de eerste periode.

Die heeft Sneek Wit Zwart nu ook al op zak en dat is iets waar men in Oost Groningen alleen maar van kan dromen. De club die in de jaren zestig van de vorige eeuw vier seizoenen op het hoogste niveau uitkwam, speelde na de promotie in 2017 in de eerste klasse een bescheiden rol. In het eerste seizoen eindigde de rood-witten als negende en vorig seizoen ging men pas op de laatste speeldag over het al genoemde SC Stadspark en over de streep van de promotie-/degradatieduels heen.

Nu bivakkeert de formatie van trainer Gerard Wiekens die na dit seizoen wordt opgevolgd door Jouke Faber, met twaalf uit dertien net onder die streep. Van die twaalf punten pakte men overigens slechts twee op vreemde bodem (GAVC en Roden) en werd het overgrote deel in Oude Pekela vergaard. Daar won de ploeg van Stadspark, Dalfsen en VKW, werd tegen GRC Groningen gelijk gespeeld en werd alleen zij het met ruime cijfers, van Hoogezand en WVV verloren. Niettemin zou men de conclusie kunnen trekken dat Noordster thuis toch een hardere noot is dan Noordster uit.

​Of dat ook opgaat tegen het zeer trefzekere Sneek Wit Zwart, ligt niet in de lijn der verwachting. De Snekers hadden tot nu toe alleen moeite met ploegen uit het linkerrijtje, al liep dat slechts in één geval (WVV) verkeerd af. Tegen de oppositie uit de rechter helft van de ranglijst bleef de ploeg doorgaans gemakkelijk overeind en liet men niet of nauwelijks punten liggen.

Het zal dan ook niemand verbazen dat de quote bij een zege van de Snekers niet al te hoog is en niemand miljonair zal maken. Als u echter ook met klein bedrag tevreden bent dan adviseren wij toch om uw muntjes op de Snekers te zetten, want het moet in onze ogen raar lopen, wil Sneek Wit Zwart waar doelman Danny Burgers naar verwachting opnieuw de voorkeur krijgt en waar Gustavo van der Veen na zijn schorsing terugkeert, met een mindere quote dan drie punten genoegen moet nemen.

LSC 1890 – Dedemsvaart

zondag 2 februari 2020 – 14.00 uur

​Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Ook bij Lemelerveld was men na de wedstrijd van afgelopen zondag van mening dat de koploper tegen LSC 1890 teveel kreeg en dat een gelijkspel meer recht aan de verhoudingen had gedaan. Mooie woorden, maar wat koop je er voor? Niets, want de realiteit is dat weddenschappen waarbij op een titel voor de blauwhemden werd ingezet, nu wel definitief richting de prullenbak kunnen.

De Snekers moeten zich dan ook richten op het bereiken van een goede eindklassering of het veroveren van een periodetitel. De tweede periode ligt ondanks de nederlaag van afgelopen zondag nog binnen handbereik, al heeft Jubbega de beste papieren. De ploeg van de derde sluis leidt de dans met twaalf uit vier en LSC 1890 is tweede met tien uit vijf. Om bij te blijven of om Jubbega dat komende zondag Lemelerveld ontvangt, voorbij te gaan, dienen de Snekers in ieder geval het duel van komende zondag met Dedemsvaart in hun voordeel te beslissen.

​Dat laatste lukte in de heenwedstrijd overigens niet, want toen trok de ploeg uit Overijssel door treffers van Bill Spitzer en Mick Builder met 2-0 aan het langste eind. Nadien won de ploeg van trainer Arnoud Rouwenhorst nog vier keer, speelde men twee keer gelijk en stapte men zes keer zonder punten van het veld. Daardoor is het tussenrapport vergelijkbaar met dat van LSC 1890 en bedraagt het verschil tussen beide ploegen dan ook niet meer dan twee punten en één treetje op de ranglijst.

Zoals in de voorbeschouwing op de heenwedstrijd al werd gemeld, stoomde Dedemsvaart nadat in het seizoen 2015-2016 de titel in de vierde klasse werd behaald, in één keer door naar de tweede. Bij het debuut op dat niveau eindigde men in Oost meteen als derde en streed men in de play offs om promotie naar de eerste klasse. Die bleef uit, waarna men vorig seizoen met een negende plek minder presteerde. Die notering zorgde op sportpark De Boekweit niet voor opwinding, zulks in tegenstelling tot het duel van 15 december jl. toen de hoofdmacht op datzelfde sportpark het tot dan ongeslagen Lemelerveld de eerste nederlaag toebracht.

​

​Dat was toen een regelrechte sensatie, doch vorige week viel de herstart evenals die van de Snekers in het water en ging de ploeg in eigen huis tegen SC Emmeloord onderuit. Wat dat betreft laten beide teams zich ook goed vergelijken, want LSC 1890 ging eerder op eigen terrein tegen de polderbewoners ook al onderuit. Nadien was aan de Leeuwarderweg echter sprake van een wederopstanding en bleef men vijf speelronden ongeslagen. Die status moest de ploeg van trainer Erik van der Meulen afgelopen zondag inleveren, al was het kantje boord en had het goed spelende LSC 1890 zoals hiervoor al werd vermeld, zeker meer verdiend.

​Of LSC 1890 daarmee ook tot favoriet moet worden bestempeld, is een kwestie van wikken en wegen. Op basis van het optreden in Lemelerveld zijn we geneigd om “the Blues” waarbij de namen van Daan Daniëls en Marco da Silva afgelopen zondag niet op het wedstrijdformulier voorkwamen, het voordeel van de twijfel te gunnen. En zeker als het neusje voor de goal van Jorn Wester die onder de rook van Zwolle twee keer scoorde en inmiddels al veertien keer doel trof, in deze herfstige periode niet verstopt is.

Sneek Wit Zwart ZM – Makkum

zaterdag 1 februari 2020 – 15,00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Het kostte weliswaar enige moeite, maar Sneek Wit Zwart ZM deed afgelopen zaterdag tegen TONEGO wat het moest doen, namelijk winnen. Met die overwinning heroverde de squadra van trainer Niels Boot plek drie, maar dat was ook enige goede nieuws. De afstand tot lijstaanvoerder Workum bleef met zeven punten namelijk ongewijzigd, maar dat zou komend weekeinde wanneer Workum bij het altijd lastige CVVO op bezoek gaat, wel eens kunnen veranderen. Voorwaarde is echter wel dat de Snekers zelf aan het eind van het duel met Makkum de handen in de lucht steken.

In tegenstelling tot promovendus Sneek Wit Zwart ZM is het optreden van het eveneens gepromoveerde Makkum tot nu toe geen onverdeeld succes. De ploeg van trainer Ton Hartman neemt met dertien uit dertien actueel de tiende plaats in en moet op zijn qui vieve blijven om niet in de problemen te geraken. Die dertien punten zijn overigens het gevolg van overwinningen op SDS, Heerenveense Boys, Willemsoord en Oudehaske en van een remise tegen DWP. De overige acht duels waaronder de heenwedstrijd tegen Sneek Wit Zwart ZM, gingen verloren.

In die wedstrijd kwam de Sneker machine op De Braak pas in de tweede helft op stoom en maakte men na een 1-0 ruststand (treffer Kevin Huitema) dankzij treffers van in alfabetische volgorde Joey Huitema, Marcel van der Meulen en Jesse Lee Staalsmid (3x) het halve dozijn vol. Daarmee revancheerde de ploeg zich voor het matige optreden in de laatste bekerwedstrijd tegen ONS Sneek 2 en die uitslag stond ook nog eens in schril contrast met die uit het seizoen 2018-2019, toen beide ploegen elkaar als vierdeklasser bestreden.

Toen bleek Makkum een lastig te kloppen “Gegner”. Aan de boorden van het IJsselmeer kwam Sneek Wit Zwart ZM destijds ondanks een veelvoud aan kansen zelf niet tot scoren en had men de hulp van de thuisclub nodig om op het scorebord te geraken, waarna de Snekers in blessuretijd nog tegen een treffer van Michel Nauta en een rode kaart (Rinke Hiemstra) aanliepen. Laatstgenoemde haalde in februari 2019 echter zijn gram en nam toen in de return de enige treffer voor de latere kampioen voor zijn rekening.

Een jaar later zijn de verhoudingen gewijzigd, al is het optreden van Sneek Wit Zwart ZM de laatste maanden minder soeverein dan bij de flitsende seizoensopening en op grond van die ouverture mocht worden verwacht. Zo gaf men tegen SVM een ruime voorsprong uithanden en liep men bij SDS met een nederlaag en twee rode prenten dubbele averij op, waarna men in de weken tussen Sint en Santa zijn meerdere in DWP en Workum moest erkennen, al was de nederlaag tegen laatstgenoemde er wel één uit de categorie “zuur”.

Niettemin kijkt Sneek Wit Zwart nog steeds omhoog. De blik van de tegenstander is daarentegen eerst en vooral naar onderen gericht en Makkum zal dan ook blij zijn, indien men aan het duel met de nummer drie meer dan nul punten overhoudt. Ondanks dat Sneek Wit Zwart ZM waarbij achter de naam van Jesse Lee Staalsmid een vraagteken staat, de laatste tijd stroef draait. ligt dat naar ons oordeel niet in de lijn der verwachting en moet zelfs een minder soepel draaiende Equipo Blanco-Negro in staat zijn om de punten in Sneek te houden.

Tollebeek – Waterpoort Boys

zaterdag 1 februari 2020 – 15.00 uur

Sportpark v.v. Tollebeek – Tollebeek

Doordat een aantal concurrenten punten liet liggen, werd Waterpoort Boys samen met AVC de grote winnaar van het voorbije weekeinde. Door de zege op SC Bolsward klommen de geelhemden namelijk naar plek drie en niet onbelangrijk, werd het verschil met plek één tot vier punten teruggebracht. Dat verschil zou na komende zaterdag wanneer het al genoemde AVC bij het ook nog altijd kansrijke SSA Creil-Bant op bezoek gaat, nog kleiner kunnen worden, maar dan moet de brigade van trainer Janco Croes zelf wel de uitwedstrijd tegen Tollebeek winnen.

In tegenstelling tot vorig seizoen toen de ploeg lang tot de titelkandidaten behoorde en uiteindelijk als nummer drie eindigde, is Tollebeek dit seizoen vooralsnog geen schim van die goed draaiende formatie. Het seizoen begon overigens nog alleszins redelijk. Eind september hield men aan de confrontatie met Waterpoort Boys een punt over, waarna men een week later tegen De Wâlde de volle buit pakte. Nadien wist men echter alleen nog van QVC en SC Bolsward te winnen en afgelopen zaterdag voegde men bij het ook niet echt overtuigende NOK een puntje toe. Met die remise komt het totaal op elf uit dertien en daarmee staat Tollebeek actueel op plek elf en derhalve net een puntje boven de eerste rode lijn.

Tollebeek komt al sinds het begin van het vorige decennium in de vierde klasse uit, In het seizoen 2010-2011 troefde het vlaggenschip in de vijfde klasse het toen nog bestaande Leeuwarden af en sindsdien behoort de ploeg uit de polder tot de inventaris van vier A. In die klasse was Tollebeek in de eerste drie seizoenen met twee keer een negende en één keer een zevende plek nog een beetje een grijze muis.

Bij de volgende twee edities eindigde Tollebeek als vierde en legde men beslag op een deelnamebewijs voor de nacompetitie. Ook in het seizoen 2016-2017 nam men deel aan het toetje, al ging het toen om verlenging van het lidmaatschap van vier A, waarna men in mei 2018 als nummer zeven via de barrage weer een gooi naar de derde klasse deed. Vorig seizoen toen men zoals hiervoor al werd vermeld, de competitie als nummer drie afsloot, plaatste men zich niet voor de play offs en gingen de daarvoor benodigde tickets uiteindelijk naar QVC, Makkum en Waterpoort Boys.

In dat seizoen streed men met de Snekers om het eerste kleinood, maar in de allesbeslissende wedstrijd in Sneek was niet verliezen blijkbaar belangrijker dan winnen voor de ploeg van toenmalig trainer Gert Vosjan en legde men Waterpoort Boys eigenlijk geen stro breed in de weg. In de return was echter geen sprake van een poldermodel en was Tollebeek veel te sterk, al deed de uitslag (2-0 dankzij goals van Martin Apperlo en Marijn Brandsma) wellicht anders vermoeden.

Tollebeek is zoals gezegd, niet in zijn beste doen en de vorm bij de ploeg van Janco Croes die afgelopen zaterdag Tarik Hamdi uit voorzorg naar de kant haalde, lijkt stijgende. Met die groeiende vorm was een hogere uitslag tegen SC Bolsward heel goed mogelijk geweest, maar na rust ontbrak op het oog de echte scherpte. Daarin zal Waterpoort Boys waar Patrick Bles nog altijd geblesseerd moet toekijken en waar Stefan Kroon afgelopen zaterdag eveneens toeschouwer was, nog een stap moeten maken, wil men a. Tollebeek op de knieën dwingen en b. bovenin mee blijven doen.

Black Boys – Bakkeveen

zondag 2 februari 2020 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Black Boys stond in de op eigen terrein afgewerkte uitwedstrijd tegen SC Terschelling stil bij het overlijden van clubicoon Sietse de Vries. In de tweede helft van die wedstrijd leverden zijn kleinzonen Edwin, Nicky en Sander een bijdrage aan die hommage waarbij Black Boys met 5-3 aan het langste eind trok en voor de vijfde keer op rij ongeslagen bleef.

Daarbij bleek dat De Vries’ nazaten ondanks dat ze inmiddels op leeftijd en op een lager niveau actief zijn, nog altijd een heel aardig kunnen voetballen. Wie ook een aardig potje kan voetballen, is Dennis Niemarkt. De spits van de Zwartjes heeft er inmiddels al weer dertien in liggen en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de opmars van Black Boys. De vraag is echter of Niemarkt zondag van de partij is, want de aanvalsleider kwam afgelopen zondag niet schadevrij uit de strijd en is volgens onze informatie daarvoor inmiddels behandeld. Het zou voor de “All Blacks” een behoorlijke aderlating zijn, indien men de topscorer de komende tijd en zondag tegen Bakkeveen zou moeten missen.

Bakkeveen staat met twaalf uit elf op een tiende plek en daarmee vier plaatsen lager dan Black Boys, al is het onderlinge verschil slechts drie punten en heeft de wit-blauwe hoofdmacht nog een wedstrijd tegoed. Van het dozijn punten vergaarde men overigens negen in de laatste vijf speelronden, waarin men De Wâlden, Warga en SC Joure klop gaf. Daarvoor kwam de ploeg van trainer Tino Slagter niet verder dan drie remises en wel tegen FC Harlingen, SC Bolsward en jawel ….. Black Boys.

Voor de confrontatie met Bakkeveen hadden de Snekers een week eerder met een overwinning op FC Harlingen net de eerste drie punten binnen gehengeld en eind oktober kwamen daar op de grens met Drenthe bijna drie bij. Nadat Thijs Dekker de thuisclub al vroeg op voorsprong zette, draaide Black Boys namelijk de zaken om en lag een Sneker overwinning in het verschiet. Dik tien minuten voor tijd moest de ploeg van trainer Lars Niemarkt die na dit seizoen stopt, echter alsnog de gelijkmaker van Silvan Siebenga toestaan.

Thierry Waffleu Talla was met twee doelpunten destijds bij Black Boys de grote man. De aanvaller zat afgelopen zondag echter niet bij de wedstrijdselectie en de vraag is, of hij tegen Bakkeveen wel inzetbaar is. Indien hij komende zondag ontbreekt en Black Boys moet daarnaast ook nog eens aanvoerder Dennis Niemarkt missen, dan leveren de Zwartjes een behoorlijke dosis stootkracht in. Beide zijn met resp. dertien en vijf treffers namelijk goed voor 75% van de Sneker productie die verder door Lars van Dijk (2x), Lars Niemarkt, Msokolo Ramazani Dieudonne (2x) en “eenmalig artiest” Nicky de Vries werd verzorgd.

In dat kader ligt een pleidooi voor een toegift van Edwin en/of Nicky de Vries in de rede, want bij een gebrek aan scorend vermogen zou het voor de “zwarte jongens” wel eens een lastig opgave kunnen worden. Daarbij komt dat Bakkeveen er in de meest recente uitduels lustig op los scoorde en beide keren de zege greep. Het duel van komende zondag gaat dan ook tussen een ploeg die zich de laatste tijd op andermans territorium “senang” voelt (Bakkeveen) en één die al sinds medio november niet meer weet, wat verliezen is (Black Boys). Het kan dan ook alle kanten op, maar laten we hopen dat het komende zondag weer die van de “All Blacks” opvalt.

Foto: archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/