Súdwest Fryslân nog meer in beweging

Sneek-Súdwest-Fryslân roept sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders en organisaties uit welzijn, zorg en onderwijs op mee te doen aan het gemeentelijk Sport én Beweeg Akkoord, waarvoor op 22 januari de officiële aftrap was. Het doel is om de sportcultuur en -structuur verder te versterken, bijvoorbeeld door meer samenwerking.

Qua bewegen doen de inwoners van Súdwest-Fryslân het al beter dan het landelijk gemiddelde: 68,2 procent van de inwoners voldoet aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad, tegen 63 procent landelijk. Dit houdt voor volwassenen in dat zij ten minste 2,5 uur per week, verspreid over diverse dagen, aan matig intensieve inspanning doen, en tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten verrichten.

“Er gebeurt in Súdwest-Fryslân al veel”, zegt sportformateur André Kasel, die blij verrast was over het enthousiasme van de ruim zeventig deelnemers aan de officiële aftrap. “Er zijn hier mooie evenementen, er is een breed aanbod van sport en er zijn veel gedreven verenigingen. Ook de scholen en andere sportaanbieders lieten diverse zaken zien om trots op te zijn.”

Er kwamen echter ook genoeg punten aan bod waarover men zich zorgen maakt of waarin verbetering een wens is. Nynke den Heijer van Let’s Move: “Thema’s als voldoende vrijwilligers, ondersteuning van de besturen, betere samenwerking tussen de verschillende organisaties en een aanbod voor minder draagkrachtigen. Het is maar een greep uit de suggesties.”

Het Sport én Beweeg Akkoord in Súdwest-Fryslân krijgt nu een vervolg met thematische bijeenkomsten door de gehele gemeente. Data en locaties volgen. “Praat en denk mee voor de juiste inzet”, zegt Kasel. Wie wil meedoen en kan zich melden via e-mail op sport@sudwestfryslan.nl. Meer informatie over het Nationaal Sportakkoord op allesoversport.nl/sportakkoord/.