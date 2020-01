Nieuw meidenvoetbaltoernooi bij SWZ Boso Sneek

Sneek- Voetbalvereniging SWZ Boso Sneek organiseert dit jaar voor het eerst een voetbaltoernooi speciaal voor meidenteams. Het toernooi wordt op zaterdag 13 juni gehouden op het sportpark van de club.

“Onze vrouwen- en meidenvoetbaltak blijft maar groeien, daar zijn we ongelooflijk blij mee”, zegt nieuwbenoemd bestuurslid Annemarijke Terpstra weten. Terpstra is binnen het bestuur van SWZ Boso Sneek verantwoordelijk voor het vrouwen- en meidenvoetbal. “We organiseerden als club al jaarlijks meerdere toernooien voor jongensteams. Met het organiseren van dit evenement willen we in een groeiende behoefte voorzien en deze afdeling nog steviger op de kaart zetten.”

Deelname aan het VM-toernooi van SWZ Boso Sneek staat open voor alle meidenteams vanaf de Onder 11-leeftijdscategorie. Bijzonder is bovendien dat teams gratis kunnen meedoen. De aanmelding voor het toernooi opent nog deze maand via de website van de Sneker vereniging.