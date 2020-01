Sportcentrum Akkermans kiest judoka’s van het jaar 2019

Wommels- Sportcentrum Akkermans heeft, net als voorgaande jaren, ook deze keer weer de verkiezing Technische Bureau Sneek judoka van het jaar gekozen. Genomineerden hebben allen één of meerdere van de volgende prestaties geleverd: 1e of 2e op het Fries Kampioenschap, medaille met team op Friese Team Kampioenschappen, prijs op Noordelijk Kampioenschap team of individueel, Prijs op Nederlands kampioenschap Team of individueel, prijs op Europees Kampioenschap Team of individueel.

De winnaars in de 4 categorieën van 2019 zijn geworden: meiden -12 jaar:Nikki Adema (Workum). Andere genomineerden waren Maaike Hoogeveen (Gorredijk) en Roos Douwes (Itens) meiden 12 jaar en ouder: Demi Adely (Tzum). Andere genomineerden waren Anouk Adema en Ciska Adema uit Workum jongens 12 jaar en ouder: Thijmen Schotanus (Balk). Ander genomineerden waren Syb Hettinga (Bolsward), Jayden Vonk (Sneek) en Tymen Bootsma (Workum). Jongens -12 jaar: Rutger Eijzenga (Tzum). Andere genomineerden waren Auke Alkema (Sexbierum), Emil Ossel (Sneek), Jason Bijlsma (Winsum),Justin Beverlo (Harlingen), Luuk Dijkstra (Baijum), Maarten Koopman (Kubaard), Maurits Krol (Mantgum), Rienk Langhout (Wjelsrijp), Rutger Westra (Harlingen), Tjitse Jellema (Winsum), Tygo Beverlo (Harlingen),

Foto de genomineerden en de winnaars en de coaches en trainers. Foto gemaakt door Martine Nauta