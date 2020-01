Zege brengt Sneek Wit Zwart ZM niet dichterbij

Luttelgeest-Sneek Wit Zwart ZM dat medio december de topper tegen de koploper nipt verloor, hervatte de competitie tussen de orchideeën met een benauwde zege op SV TONEGO. In Luttelgeest bleef de formatie van trainer Niels Boot de polderbewoners met 3-2 net voor, maar omdat Workum van Willemsoord won bleef de afstand tot positie één ongewijzigd.

​Trainer Niels Boot had zijn ploeg ten opzichte van de hiervoor genoemde confrontatie met Workum op een aantal plaatsen gewijzigd. Zo speelde Justin Rienks achterin en draafde Patrick Altenburg van meet af aan op. Met die gewijzigde formatie wijzigde de brigade uit de Waterpoorstad de stand in de wedstrijd overigens al snel, want het duel was nog maar zeven minuten onderweg, toen Joey Westerhof de score namens de wit-zwarten opende. Vervolgens poetste de voormalige tweedeklasser via Thijs de Vries de achterstand weg, waarna een andere Joey i.c. Huitema de Snekers opnieuw op voorsprong bracht.

Vervolgens hielp de thuisclub de Snekers een handje door de bal in eigen doel te werken en leek de wedstrijd beslist. TONEGO antwoordde echter snel en vond door toedoen van Tim Gielleit de aansluiting en daarmee werd het op het op de zee veroverde land toch nog een spannende aangelegenheid. De Sneker defensie onder leiding van routinier Thijs Goes liet echter in de resterende speeltijd niets meer toe en sleepte uiteindelijk de zege tussen de orchideeën vandaan.

​Met die overwinning steeg Sneek Wit Zwart ZM in drie A weliswaar naar plek drie, maar onderging de achterstand op koploper Workum zoals hiervoor al werd vermeld, geen wijziging. De Snekers die komende zaterdag als gastheer van Makkum optreden, zitten dan ook nog steeds in de wachtkamer en moeten voor wat betreft de titelstrijd hopen dat de lijstaanvoerder steken laat vallen.

TONEGO – Sneek Wit Zwart ZM 2-3 (1-2)

Doelpunten: 0-1 Joey Westerhof, 1-1 Thijs de Vries, 1-2 Joey Huitema, 1-3 e.d., 2-3 Tim Gielleit

Scheidsrechter: S.L. Oostwoud

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Joey Westerhof, Thijs Goes, Justin Rienks (46. Joris Speelman), Daniël Bennik, Patrick Altenburg (60. Geert Hiemstra), Dani Mohamad (82. Jesper Zijlstra), Freerk de Jong, Joey Huitema, Keven Huitema, Andy de Vries.

Bron: https://pengel.weebly.com/