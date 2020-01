Waterpoort Boys doet goede zaken

Sneek- De overwinning van Waterpoort Boys op SC Bolsward stond na een zondagsschot, een eigen doelpunt en een strafschop halverwege al vast en het was aan de dominerende Snekers zelf te wijten dat de score na rust niet verder werd opgevoerd en de zege uiteindelijk niet hoger uitviel dan 3-1.

Die zege kreeg overigens al vroeg gestalte, want de wedstrijd was nog geen tien minuten onderweg toen er al 2-0 op het scorebord stond. Eerst schoot Tarik Hamdi de bal na een aanval over veel schijven via de binnenkant van de paal binnen en een minuut of zes later werkte SC Bolsward een door de sterk spelende Mirza Mustednagic ingebrachte bal in eigen doel.

Kort daarop leek ook treffer nummer drie in de maak, doch na een voorzet van Kevin Kedde was de kopbal van Hamdi weliswaar fraai, maar net niet zuiver genoeg. Nadat doelman Stefan Rijpkema aan de andere kant voorkwam dat een bal achter zijn defensie met gevaar gepaard zou gaan, bleef een combinatie tussen Tim van der Werf en Robert Minks zonder gevolgen en belandde een inzet van Narek Harutyunyan in een baan om de aarde, waarna doelman De Bruijn zij het met moeite, een Sneker inzet onschadelijk maakte.

​Vervolgens haalde Kevin Kedde de angel uit een Bolswarder aanval en werd een steekpass van Bart Gietema door Jelmer Hoekman gemist, waarna Hamdi onnodig tegen een gele prent aanliep. Die vermaning was voor trainer Janco Croes aanleiding om hem al in minuut 35 naar de kant te halen en de middenvelder stond dan ook al onder de douche toen de 3-0 viel. Nadat Romano Pasveer de bal fraai controleerde en naast schoot, werd bij een vrije trap door een speler van SC Bolsward binnen de zestien hand gemaakt en schoot Robert Minks vanaf elf met onberispelijk raak.

Die stand was geenszins geflatteerd, al zorgden de gasten in de slotfase nog wel voor enige dreiging en werd ten koste van een vrije trap voorkomen, dat balverlies van Nordin Looijenga gevolgen zou hebben. Looijenga leverde direct na rust vanaf rechts een voorzet af, doch de kopbal van Tim van de Werf miste precisie. Die ontbrak vervolgens ook bij een teruggetrokken bal van de gasten, terwijl een “Flanke” van de thuisclub eveneens achter de man terecht kwam. Kort daarop was een voorzet van Romano Pasveer alles behalve nauwkeurig en na voorbereidend werk van Robert Minks had Looijenga teveel tijd nodig om doeltreffend af te drukken. ​

​Dat laatste gebeurde in een fase waarin het Sneker spel er niet beter op werd, al zorgde Mirza Mustedanagic na een combinatie met Kevin Kedde nog wel voor enige dreiging en belandde een omhaal van Sneker makelij recht in de handen van de Bolswarder sluitpost. Vervolgens belandde een Sneker aanval na een hoogstandje van Casey Spoelstra bij de matig acterende Van der Werf op dood spoor en verdween de bal over de achterlijn, nadat Roman Pasveer een sprintduel in zijn voordeel had beslist.

SC Bolsward had tot op dat moment weinig in de melk te brokkelen en de mogelijkheid die de ploeg in de 73ste minuut kreeg, was zo’n beetje de eerste kans die de ploeg uit de Hanzestad kreeg. Marcel Hempenius liet zich eenvoudig aftroeven, waarna Denis Hendriks alleen voor Rijpkema opdook en met een diagonale schuiver de Sneker goalie het nakijken gaf. Vrijwel onmiddellijk na de daaropvolgende aftrap werd de oude marge bijna weer in ere hersteld, doch na een voorzet van Romano Pasveer hield Spoelstra aan de kluts niet meer dan een corner over en uit die hoekschop kopte Jordi Heerings naast.

​Niet lang daarna maakte Rijpkema een schot van de gasten onschadelijk, waarna de Sneker goalie in de slotminuten bij twee corners en een vrije trap nog even in het middelpunt van de belangstelling stond. Die spelhervattingen brachten echter weinig teweeg, net zoals SC Bolsward in vrijwel de hele wedstrijd weinig kon uitrichten. Dde Sneker zege was dan ook meer dan verdiend en daarmee deed Waterpoort Boys goede zaken, want door de nederlagen van zowel SC Franeker, SSA Creil Bant en Delfstrahuizen stegen de gele hesjes naar plek drie en werd het verschil met nummer één i.c. AVC gereduceerd tot vier punten.

Waterpoort Boys – SC Bolsward 3-1 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Tarik Hamdi (3.), 2-0 e.d. (9.), 3-0 Robert Minks (41.-pen.), 3-1 Denis Hendriks (73.)

​Scheidsrechter: H.M. van Dijk

Gele kaart: Tarik Hamdi (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Mirza Mustedanagic, Marcel Hempenius, Mathijs Bakker, Kevin Kedde, Romano Pasveer, Tarik Hamdi (35. Casey Spoelstra), Jordi Heerings, Narek Harutyunyan (41. Nordin Looijenga), Tim van der Werf (74. Orlando Pasveer) en Robert Minks

Bron: https://pengel.weebly.com/