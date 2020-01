VC Sneek wint voor de vijfde keer op rij

Vroomshoop – VC Sneek heeft zaterdagavond voor de vijfde keer op rij gewonnen. Op bezoek bij Eurosped in Sporthal het Punt in Vroomshoop werd het 3-2 voor de nummer twee van de eredivisie.

De Friese vrouwen kwamen in de eerste set nooit echt in de problemen. Die set ging dan ook vrij eenvoudig met 20-25 naar Sneek. In de tweede set had Sneek met 10-14 al snel weer een voorsprong te pakken, maar de Overijsselse ploeg kwam weer terug tot 16-16. Daarna liep de thuisploeg uit tot 24-21 en kregen ze drie setpunten. Het lukte Sneek om twee daarvan te overleven, maar het derde setpunt was raak voor Eurosped: 25-23.

Ook in de derde set waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Tot en met 20-20 ging het gelijk op, maar in de beslissende fase deed Sneek het net wat beter: 22-25. In de vierde set liep Eurosped uit tot 21-17, maar Sneek toonde veerkracht en kwam terug tot 21-21. De energie leek toen echter op, want de set ging met 25-21 naar de thuisploeg.

Beslissende set

In de laatste en beslissende set kwam de Friese ploeg op een 6-4 achterstand. Die werd echter omgezet in een 8-10 voorsprong, waarna Eurosped met 12-10 weer de leiding nam. Die klap kwam VC Sneek niet weer te boven. De Friezinnen pakten geen punt meer en dus ging de vijfde set met 15-10 naar de ploeg uit Vroomshoop.

Kampioenspoule

VC Sneek blijft door de nederlaag met 24 punten op de vierde plaats in de eredivisie. De ploeg moet bij de eerste zes eindigen om zich te plaatsen voor de play-offs om het landskampioenschap. Het moet met nog twee wedstrijden te gaan voor Sneek wel heel raar lopen wil dat niet lukken. Nummer vijf Zwolle heeft op dit moment 22 punten, nummer zes Set-Up ’65 heeft er 19 en nummer zeven FAST heeft er 18. Set-Up ’65 en FAST hebben respectievelijk nog wel drie en vier wedstrijden tegoed.