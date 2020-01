VC Sneek Heren 1 laat klasse zien tegen Zwolle

Sneek – Heren 1 van VC Sneek draait een pittig seizoen in de landelijke competitie. Het jonge team treft geregeld door de vol geverfde spelers aan de andere kant van het net. Goed spelen is één ding maar ook winnen blijkt nog niet zo eenvoudig. Het is inmiddels spannend geworden in de onderste regionen van de competitie. Lukt het Sneek hun plaats in de Eerste Divisie te behouden. De wedstrijd tegen HHB Coaching/CSH Heren 1 uit Zwolle biedt een reële kans voor Sneek om punten te pakken.

De thuisploeg begon sterk en straalde veel vertrouwen uit. Vroeg in de wedstrijd liet Sneek al overtuigend hun power zien. Jan Schurer was fel in de aanval en sloeg er indrukwekkend op los. De heren van Sneek hielden telkens een voorsprong op Zwolle en waren duidelijk sterker dan de gasten. De eerste set ging probleemloos en veelbelovend naar Sneek.

In de tweede set speelde Sneek wederom uitstekend hun eigen spel. Zwolle had duidelijk moeite met de gevaarlijke aanvallen van Senna Heikoop en Jan Schurer. Sneek voerde ook technisch de boventoon en trakteerde de toeschouwers op heel aantrekkelijk volleybal. Jeen Pieter van der Meer had een zeer succesvolle invalbeurt met 4 achtereenvolgende sterke sprongserves waarbij Klaas Jelmer Hoekstra tot 4 x toe de retourbal keihard naar de grond mepte. Een prachtige aanval van Retmer Huitema bevestigde dat Zwolle ook in set 2 het nakijken had.

Zwolle speelde bij vlagen sterk maar overall toch vrij slordig. Het was bewonderenswaardig dat de mannen van Sneek gefocust en scherp bleven en niet meegingen in het niveau van de gasten deze avond. Met een klasse verschil trok Sneek ook de winst in set 3 naar zich toe.

In de vierde set pakte Sneek goed door en kwamen eigenlijk geen moment in de problemen. De mannen bleven knap aandachtig spelen en gingen duidelijk voor de volle winst. Dit laatste lukte door met 4-0 te winnen.

Well-done! Heren 1 van VC Sneek onder leiding van trainer/coach Erik Mulder en Patrick Koelemij hebben laten zien wat ze waard zijn. Dat ze in de Eerste Divisie thuishoren kan geen twijfel over bestaan. Met de aangetoonde goede servedruk, sterk veld- en netwerk behoren de Sneker mannen in de bovenste regionen thuis. Als het teamwork, de ervaring en het eigen vertrouwen zich met de wedstrijden nog verder ontwikkelen kunnen we nog veel moois beleven.

Setstanden:

25-18/25-17/25-15/25-16

De volgende wedstrijd voor VC Sneek Heren 1 is aanstaande zaterdag 1 februari uit tegen Elburg. Gezien de stand, een tegenstander van formaat en een voor Sneek belangrijke wedstrijd.

Tekst: Margriet van Dijken

Foto: Marsha Terveer-Potma