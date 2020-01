Sneek Wit Zwart verstevigt de leiding

Sneek- Sneek Wit Zwart ging vanmiddag tegen SC Stadspark door met hetgeen, waarmee men vlak voor Kerst was opgehouden, namelijk winnen. Nadat de score bij rust nog ietwat magertjes uitviel en de Groningers na de 2-0 nog de aansluiting vonden, denderde de ploeg van trainer Germ de Jong in het laatste kwart alsnog ruim over de fusieclub heen.



De koploper in één F moest het zonder de geschorste Gustavo van der Veen doen. Diens plek werd ingenomen door Martijn Zwaga, terwijl Niels Bruining de defensie compleet maakte en Kees Noordmans in het middelste eskader terugkeerde. Met die manschappen domineerde Sneek Wit Zwart op een paar momenten na de wedstrijd, doch de wit-zwarte aanvalsgolf bracht geen klinkende munt in het laatje. Na een dik half uur veranderde dat, toen “Torjäger” Gerben Visser de bal al dan niet over de lijn drukte en arbiter Tanja als Arendsoog constateerde dat het gespikkelde monster de doellijn was gepasseerd.



​Hoewel die treffer als een bevrijding aanvoelde, lukte het Sneek Wit Zwart niet meer om het verschil nog voor rust in een grotere voorsprong te vertalen en ook bij het begin van de tweede helft bleef een verdubbeling van de marge eerst uit, al was Harvey de Boer met een bal op het aluminium dichtbij. Niet lang daarna toen Gerben Visser aan de buitenspelval ontsnapte, viel de 2-0 echter alsnog.



Met nog iets meer dan twintig minuten reguliere speeltijd vond Michel Boonstra namens SC Stadspark waarbij oud-Sneker Chekina Nzoko in de basis stond, ondanks een vlagsignaal vanuit het niets de aansluiting en was de wedstrijd weer een wedstrijd. Die status was echter geen lang leven beschoren, want Sneek Wit Zwart herstelde met een lob van Visser – zijn derde van de middag – de marge vrijwel onmiddellijk. Die werd een minuut later zelfs uitgebreid, toen Matts Bruining vanaf eigen helft doorbrak en doelman De Nabije voor de vierde keer het nakijken gaf. Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld en al helemaal, toen Matts Bruining in minuut 81 in samenwerking met Gerben Visser balverlies van de Groningers genadeloos afstrafte.



Naaste belager WVV kwam in de streekderby tegen Hoogezand niet verder dan een 1-1 gelijkspel en derhalve verstevigde Sneek Wit Zwart dat komende zondag in Oost Groningen bij Noordster op bezoek gaat de leiding in één F. De Sneker staan met dertig uit dertien nu drie punten voor op de ploeg uit Winschoten en vijf op nummer drie SVBO.

Sneek Wit Zwart – SC Stadspark 5-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Gerben Visser (33.), 2-0 Visser (61.), 2-1 Michel Boonstra (68.), 3-1 Visser (70.), 4-1 Matts Bruining (71.), 5-1 Matts Bruining (81)

Scheidsrechter: P.J. Tanja

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: Danny Burgers, Alwin Velds, Han Miedema, Martijn Zwaga (78. Ballester), Niels Bruining, Harvey de Boer, Kees Noordmans, Leon de Vries (75. Klaas Boersma), Ruben Ybema (83. David Veldmeijer), Gerben Visser en Matts Bruining

Foto’s Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/