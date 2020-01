Weissensee – Marathonschaatser Jouke Hoogeveen (41) heeft op de Weissensee het Open Nederlands kampioenschap op natuurijs op zijn naam geschreven. De Oud-IJlster ging er in de slotfase alleen vandoor, regelrecht naar de winst van de wedstrijd over 150 kilometer.

Hoogeveen is de oudste Nederlands kampioen marathonschaatsen op natuurijs ooit. De routinier van Bouwselect was in het verleden al wel een paar keer dicht bij het goud, maar greep er telkens naast.