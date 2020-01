Sneek- Als hij de technische touwtjes in handen zou hebben gehad, dan had hij als trainer zijn manschappen ongetwijfeld met “let’s do it” de wei ingestuurd. Wel nu, ONS Sneek “did it”, want na maanden zonder succesbeleving schreven de oranjehemden tegen FC Lisse eindelijk weer een driepunter bij en daarmee deed men in de derde divisie de laatste plaats over aan VVOG.



.Na een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan Chris de Wagt die op zondag 19 januari op 34-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker overleed, wees aanvankelijk niets in de richting van een Sneker zege. Genridge Prijor zorgde met een schot vanaf de rand van de zestien namens ONS nog wel voor de eerste dreiging, maar daarna nam FC Lisse het commando over en was het vooral de ploeg uit de bloembollenstreek die op de deur klopte. Zo moest doelman Justin van der Dam handelend optreden bij een kopbal van Boyd Stevens en verdween een poging van Tom Noordhoff maar net naast. Vervolgens hield Van der Dam bij een kopbal van Tom Duindam zijn clean sheet en even later toen Jeffrey Kleibroek na een pass van Noordhoff alleen voor hem opdook, kwam de Sneker goalie opnieuw als winnaar uit de strijd.



ONS stelde daar weinig tegenover en de 1-0 viel dan ook uit het niets. Na een dik half uur leek een solo van Genridge Prijor op niets uit te lopen, maar de aanvaller baande zich een weg door een woud van benen en werkte de bal uiteindelijk toch nog over de doellijn. Niet lang daarna kregen de bezoekers een uitgelezen mogelijkheid om de stand gelijk te trekken. Na een hoekschop van Oussama Siali stond Van der Dam bij de kopbal van David Verweij echter andermaal op de juiste plaats en daarmee hield hij de voorsprong in takt.



Die voorsprong gaf de Snekers vleugels, want in het tweede bedrijf was de wedstrijd meer in evenwicht en niet lang na rust betaalde zich dat uit. Nadat Ruendel Martina op aangeven van Tyson dos Santos naast kopte en doelman Erik Cummins zich bij een inzet van Nick Kleen moest strekken, moest de goalie in minuut 52 bij een schitterende uithaal van Denzel Prijor het antwoord schuldig blijven (2-0).



Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar niets bleek minder waar. FC Lisse ging nadrukkelijk op zoek naar de aansluiting en keeper Van der Dam stond vervolgens vaker in de belangstelling dan hem lief was. Bij een poging van Tom Duindam bleek de goalie opnieuw belangrijk en nadat Ruendel Martina aan de andere kant met een schot voor dreiging had gezorgd, maakte hij een kopbal van dezelfde speler onschadelijk. Met nog iets minder dan tien minuten op de klok moest de Sneker sluitpost na een fraaie vrije trap van Boyd Stevens echter alsnog het hoofd buigen, waarna de gasten op zoek gingen naar de gelijkmaker.



Bij die zoektocht gaf FC Lisse echter ook veel ruimte weg en daarvan wist ONS in de slotfase nog twee keer te profiteren. Nadat een hoekschop pardoes in de voeten van Denzel Prijor geschoven werd, bediende hij zijn broer Genridge en die schoof vervolgens de bal langs de ver voor zijn doel staande Erik Cummins in het lege doel. Daarmee was de koek nog niet op, want nadat een actie van Genridge Prijor op dood spoor leek te belanden, zorgde invaller Davey Lohman diep in blessuretijd met een hard schot voor het slotakkoord in een wedstrijd waarbij een Sneker overwinning vooraf door slechts weinigen voor mogelijk werd gehouden en met die zege deed ONS Sneek zoals hiervoor al werd vermeld, de laatste plaats over aan VVOG.

ONS Sneek – FC Lisse 4-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Gemrdige Prijor (32.), 2-0 Denzel Prijor (52.), 2-1 Boyd Stevens (83.) 3-1 Genridge Prijor (89.) 4-1 Davey Lohman (90.+3)

Scheidsrechter: mevr. S. Shukrula

​Gele kaart: Tom Noordhoff (FC Lisse)

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Jordy den Hoedt , Denzel Prijor, Tyson dos Santos, Nick Burger, Jelle de Graaf, Nick Kleen, Ruendel Martina en Genridge Prijor – wisselspelers: Dick Baron, Davey Lohman, Kevin Meijer, Pieter Mulder en Wesley Tankink

Opstelling FC Lisse: Erik Cummins, Boyd Stevens, David Verweij (64. Jaap Zwetsloot), Jeffrey Antonia Perez Stoof, Moubarak Adouch, Ousama Siali, Jeffrey Kleibroek (80. Luca Tarani). Lars Rauws, Tom Noordhoff, Ayoub Ait Atkir (66. Kobilay Köylü) en Tom Duindam,

Foto’s: Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/