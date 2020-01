Neptunia verslaat koploper uit Enschede

Sneek-De waterpoloheren van Neptunia’24 zorgden zaterdagavond voor een stunt door koploper EZC uit Enschede te verslaan. De ploeg van coach Edwin de Boer zegevierde met 12-9.

Eerder dit seizoen eindigde de wedstrijd in Enschede na diverse scrimmages nog in 13-12 voor de Twentenaren, zaterdagavond waren het de Snekers die zeer terecht aan het langste eind trokken. Neptunia speelde een verzorgde pot polo waarin het met name de verdediging, met keeper Alfons Meijer(50) in een glansrol, was die uitblonk.

EZC kon simpelweg geen vuist maken tegen de thuisploeg en was veroordeeld tot schoten van grote afstand. Aan de andere kant van het veld was Neptunia productief en kreeg het bijna iedere speler op het scoreformulier.

Volgende week gaan de heren op bezoek bij het Groningse Trivia.

Doelpunten Neptunia’24: Arjen van Leeningen, Burak Caglar, Dennis van der Veldt en Sander van der Molen (allen 2x), Luuk Schipper, Marco Volkers, Rutger van Leeningen en Wessel Westra (allen 1x)

Foto: archief GrootSneek