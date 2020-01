LSC 1890 verliest spektakelstuk nipt

Lemelerveld- LSC 1890 dat voor de winter met een aantal goede resultaten de weg omhoog insloeg, wist die weg bij de herstart van de competitie niet te vervolgen. In een waar spektakelstuk ging de ploeg van scheidend trainer Erik van der Meulen bij koploper Lemelerveld nipt onderuit, waar een gelijkspel zeker tot de mogelijkheden behoorde en wellicht ook wel verdiend was geweest.

​Een puntendeling of meer leek al snel een utopie, want binnen twaalf minuten keken “the Blues: tegen een 2-0 achterstand aan, Nadat de sluitpost van Lemelerveld een poging van Tom Doldersum onschadelijk had gemaakt, benutte Matthias Reiming namens de thuisclub een vrije trap en een paar minuten later zette Stijn Kogelman zijn handtekening onder de tweede treffer.

Na die mokerslagen herpakte LSC 1890 zich en ging de brigade van aanvoerder René Cnossen nadrukkelijk op jacht naar de aansluiting, al bleef het oppassen voor de snelle tegenaanvallen van de “homeside”. De jacht leverde aanvankelijk weinig op, maar na iets meer dan 25 minuten bracht Tom Doldersum Jorn Wester in stelling en werd het verschil teruggebracht tot één. Dat verschil leek te worden weggepoetst, doch de goalie van Lemelerveld dacht daar anders over. Op slag van rust moest de doelman van de koploper echter alsnog het hoofd voor de tweede keer buigen, toen Doldersum de bal voor slingerde en wie anders dan Jorn Wester de Snekers met een goed geplaatste kopbal langszij bracht.

In de tweede helft moest LSC 1890 na een kwartier spelen opnieuw in de achtervolging, omdat Kogelman met zijn tweede van de middag Lemerveld opnieuw aan een voorsprong hielp. Vervolgens kreeg Maarten Kingma de mogelijkheid om de stand weer gelijk te trekken, maar in plaats van 3-3 werd het vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd na een snelle counter door toedoen van Jordy Lugtenberg 4-2. Dat leek de definitieve nekslag, maar twee minuten later zorgde Maarten Kingma alsnog voor een zinderende slotfase, waarin LSC 1890 uiteindelijk strijdend ten onder ging, waar zoals hiervoor al werd vermeld, een punt zeker op zijn plaats was geweest.

Wanner LSC 1890 na de reeks van eind vorig jaar nog de illusie had, dat men zich nog in het gevecht om de prijzen zou kunnen mengen, werd die gedachte door de zure nederlaag wel de nek omgedraaid. De Snekers die komende zondag aan de tweede seizoenshelft beginnen en dan Dedemsvaart ontvangen, zakten daardoor naar de zesde plaats en hebben inmiddels een achterstand van dertien punten op Lemelerveld.

Lemelerveld – LSC 1890 4-3 (2-2)

Doelpunten: 1-0 Matthias Reimling (8.), 2-0 Stijn Kogelman (12.), 2-1 Jorn Wester (26.), 2-2 Wester (44.), 3-2 Kogelman (60.), 4-2 Jordy Lugtenburg (86.), 4-3 Maarten Kingma (88.)

Gele kaart: Lars Bos, Maarten Kingma (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Ramon Vallinga, René Cnossen, Bradley Steensma, Lars Bos, Patrick Zijda, Maarten Kingma, Rodi de Boer, Marco da Silva, Jorn Wester en Tom Doldersum

Foto: archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/