Gehavend Menhir maatje te klein voor koploper

Drachten – Het is het verhaal van dit seizoen. Menhir heeft een kleine selectie, maar door omstandigheden als ziekte, blessures of werk lukt het vrijwel nauwelijks om met een compleet team naar wedstrijden te komen. In Drachten tegen Penta was het niet anders. Oud-voorzitter Sybo van der Bijl trok zelfs weer eens het wedstrijdtenue aan en ook Johannes Idsinga was bereid om mee te spelen, hoewel hij net een wedstrijd met het jeugdteam in de benen had. Ondanks deze aanvullingen was het niet het voldoende om koploper Penta moeilijk te maken. Die ploeg won met 68-55.

Wedstrijden tegen de ploeg uit Drachten worden vaak op het scherpst van de snede gespeeld. Veel van de toeschouwers kwamen dan ook speciaal voor deze confrontatie naar de sporthal, omdat er altijd wel wat gebeurt. Bij de Drachtsters lopen vier man rond die op hoger niveau veel ervaring hebben opgedaan. Zij kunnen elkaar makkelijk vinden en mogen ook graag proberen om psychologisch oorlog te voeren. Bij Menhir was op de woensdagtraining al besloten dat men zich op de leuke aspecten van de basketbalsport zou richten en dat plezier hebben in het spelletje de hoofdmoot moest zijn.

Dat lukte ook aardig in de beginfase, mede dankzij de strakke arbitrage. Ondanks alle personele problemen startte Menhir goed en kon het de koploper bijhouden. Na tien minuten was de tussenstand 17-15. Ali Carti en Mats Haven scoorden samen 13 van deze eerste 15. In het tweede kwart werd het al een stuk moeilijker. Penta zorgde voor meer verdedigende druk en de Snekers begonnen te gehaast te spelen. Aanvallen werden te snel afgerond met een schotpoging, terwijl veel spelers uit positie waren. Penta profiteerde met snelle tegenaanvallen en speelde ook als team beter. Bij Menhir liet men tevens verdedigend teveel steken vallen. Mensen concentreerden zich teveel op hun directe tegenstander, terwijl je juist oog moet hebben voor het verdedigen in teamverband. De thuisploeg liep uit naar 36-24 bij rust.

Winst was niet per se het doel deze avond voor Menhir. In het derde kwart speelde de ploeg iets meer in samenhang. Coach Arnold van der Meulen was verder tevreden over het feit dat Penta weinig kon scoren na balinnames dichtbij de basket, iets waar hij van tevoren voor gewaarschuwd had. Dus konden de Snekers ervoor zorgen dat de achterstand niet veel groter werd: 52-37. Het was al wel duidelijk dat de gasten op hun laatste benen liepen. Bovendien verkeerden spelers in foutenlast. Niels Haven en Jan Weerts moesten elk met vijf fouten het strijdtoneel verlaten. Toen Danny Nowee met een bloedende hoofdwond het veld uitging beschikte de ploeg niet meer over inzetbare wisselspelers. Even leek het verschil op te gaan lopen tot meer dan 20 punten, maar Menhir vocht zich in de slotminuten door twee driepunters van Jeroen Zantingh naar een verdiende kleine nederlaag. Dat was voor deze avond het maximaal haalbare. Vrijdagavond gaat de ploeg in de Sneker Sporthal proberen om weer eens te winnen van Green Lions uit Harlingen. De wedstrijd begint om 20.45 uur.