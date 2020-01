Black Boys wint “Opa de Vries-Memorial”

Sneek- De wedstrijd tussen SC Terschelling en Black Boys was een bijzonder duel. Bijzonder omdat in de eerste plaats de thuiswedstrijd van de eilandbewoners op het Schuttersveld werd afgewerkt en al om 11.45 uur begon, en in de tweede plaats omdat de Zwartjes met een minuut stilte en met drie telgen uit de De Vries-dynastie op de bank het duel aangrepen om eer te bewijzen aan de onlangs overleden clubicoon Sietse de Vries. Daarmee werd de wedstrijd een soort van Opa de Vries-Memorial en daarin trokken de Snekers uiteindelijk met 5-3 aan het langste eind.

Na een minuut stilte bleek dat Black Boys het deze middag zonder Thierry Waffleu Talla moest doen en dat Msokolo Ramazani Dieudonne naast het nageslacht van opa op de bank zat. Vanaf die redelijk beschutte plek zagen zij dat de doelman van SC Terschelling in de openingsminuten een vrije trap wegwerkte en dat een dieptepass na een misverstand tussen Lars van Dijk en Mladen Dubravac niet een kans tot gevolg had. De eerste actie van de gasten resulteerde daarentegen wel in een mogelijkheid, die werd ingeluid door een struikpartij van Kewin de Jong. Tot opluchting van het thuispubliek verdween de bal naast de Black Boys-goal en niet veel later trilde bij een 100% mogelijkheid alleen het zijnet.

Na een paar speldenprikjes liet een verdediger van de “thuisclub” de bal onder zijn voet doorschieten, waarna Dennis Niemarkt zijn faam als goalgetter bevestigde en het gespikkelde monster feilloos over de doelman tegen de touwen schoot (1-0). Aan de andere kant trok Rui Jorge Kelly aan de noodrem en was de situatie voor de veste van Jan Broersma bij de daaropvolgende vrije trap niet van hectiek ontbloot. Averij bleef echter uit, maar na een klein half uur moest Black Boys toch een tegentreffer incasseren. SC Terschelling schoof de bal vanaf rechts steeds een pion verder en uiteindelijk kwam Watja Carli aan de bal. Die kapte Kewin de Jong uit en schoof de bal vervolgens met de buitenkant van de voet langs Broersma in de rechter benedenhoek.

Niet lang daarna had de Sneker sluitpost de nodige moeite met een schot en leidde hij met een matige bal de volgende dreiging in. De daaropvolgende kopbal verdween echter naast, waarna een actie van Lars van Dijk niet meer dan een corner opleverde. Uit die corner kopte Van Dijk via een tegenstander naast, waarna de bal bij hoekschop nummer twee werd weggewerkt en door Justin Wolfswinkel uiteindelijk over werd geschoten. Kort daarop besloot Harry Terpstra een prima interventie met een slap schot waar afspelen een betere optie was geweest, en belandde een vrije trap in de muur, waarbij de herkansing via het hoofd van Raymond Abelsma over de achterlijn verdween.

In minuut 42 toen Arjen de Jong op links alleen voor hem opdook, voorkwam Jan Broersma met een prima redding dat Black Boys de kleedkamer met een achterstand moest opzoeken. Dat zou overigens niet onverdiend zijn geweest, want SC Terschelling kreeg zeker in de eerste helft meer en betere mogelijkheden dan de ploeg van gelegenheidscoach Sybren de Jong. Die beleefde na rust met zijn ploeg echter een droomstart. De tweede helft was namelijk nog geen twee minuten onderweg toen Lars van Dijk na geklungel in de Terschelling-defensie de bal terugtrok en Dennis Niemarkt het monster fraai binnen schoot. De vreugde was echter van korte duur, want luttele minuten later kreeg Arjen de Jong alle vrijheid om van dichtbij een hoekschop binnen te koppen.

Kort na die gelijkmaker leek een herhaling van het scenario bij de 2-1 in de maakt, maar deze keer schoot Dennis Niemarkt na een voorzet van Lars van Dijk en nadat hij zijn tegenstander had uitgespeeld, naast. Nadat Jan Broersma aan de andere kant een inzet op ietwat onorthodoxe wijze had gepareerd, bleek het aanvalsduo van Black Boys in minuut 63 opnieuw goud waard en voltooide Niemarkt na voorbereidend werk van Van Dijk zijn hattrick (3-2). Vervolgens liet Justin Wolfswinkel de bal te ver van de voet springen en kwam Van Dijk net een teenlengte tekort om de vierde treffer op zijn naam te schrijven. Die viel even later toch, toen Msokolo Ramazani Dieudonne het eindstation was van een vloeiende aanval met achtereenvolgens Dennis Niemarkt, Edwin de Vries en opnieuw Niemarkt in de hoofdrol.

Twee minuten later vond SC Terschelling al weer de aansluiting. Nadat een vrije trap van de gasten in de muur belandde, ging doelman Jan Broersma bij het daaropvolgende schot niet helemaal vrijuit en kort na die treffer had de Sneker sluitpost ook de nodige moeite met een op zich niet al te lastige schuiver. Het was zo’n beetje zijn laatste actie, want even later werd hij vervangen door good-old Sander de Vries. Die zag dat Nicky de Vries twee minuten voor tijd uit een corner van Harry Terpstra met een fantastische kopbal de kroon op de Opa de Vries-Memorial zette waarna het Edwin de Vries helaas niet gegeven was om die in blessuretijd van nog iets meer glans te voorzien.

SC Terschelling – Black Boys 3-5 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Dennis Niemarkt (12.), 1-1 Watja Carli (29.), 1-2 Niemarkt (47.), 2-2 Arjen de Jong (50.), 2-3 Niemarkt (63.), 2-4 Msokolo Ramazani Dieudonne (82.), 3-4 De Jong (84,), 3-5 Nicky de Vries (88.)

Scheidsrechter: H.F. Boland

Gele kaart: Rui Jorge Kelly, Lars van Dijk (Black Boys), 2 spelers SC Terschelling

Opstelling Black Boys: Jan Broersma (88. Sander de Vries), Richard Nieuwland, Rui Jorge Kelly, Kewin de Jong, Arjen Brinksma, Mladen Dubravac (60. Nick de Vries) Harry Terpstra, Raymond Abelsma, Justin Wolfswinkel (75. Msokolo Ramazani Dieudonne), Lars van Dijk (70. Edwin de Vries) en Dennis Niemarkt

Foto: archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/