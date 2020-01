Wielrenner Hooghiemster uit Sneek is terug in Fryslân na een ongeluk op Mallorca

Leeuwarden – Wielrenner Rene Hooghiemster is terug in Fryslân na een ongeluk op Mallorca. Hooghiemster botste frontaal tegen een auto op in een blinde bocht waarna hij zwaargewond raakte. Hij is donderdag overgebracht naar het ziekenhuis MCL in Leeuwarden en ligt daar in quarantaine omdat hij in een Spaans ziekenhuis lag.

Naar omstandigheden gaat het goed met Hooghiemster. “Ik spreek mijn talen wel, maar Spaans is wel lastig. Ik ben blij dat ik weer met de zusters Fries kan praten”, vertelt hij. De wielrenner uit Sneek kreeg op 8 januari een ongeluk bij een training op het Spaanse eiland. “In de afdaling van een redelijk smalle beklimming ben ik in een bocht tegen ene auto geknald”, vertelt hij.

Hooghiemster had slagaderlijke bloedingen waardoor het ‘kantje boord’ was voor de wielrenner. Hij brak daarnaast zijn nek en verschillende ribben, heeft op meerdere plekken zijn heup gebroken en krijgt huidtransplantaties aan de benen.

“Ik kan mijn voeten nog bewegen, maar een dwarslaesie was dicht in de buurt”, vertelt Hooghiemster. “Ik ben blij dat het toch goed lijkt te zijn. Voor mij is het nu het belangrijkste dat ik weer gewoon kan lopen en dat ik de mobiliteit krijg die je nodig hebt om gewoon te functioneren.”

De doelen zijn nu eerst gewoon heel ver weg. Het is nu eerst kwaliteit van leven terug krijgen.

De gevolgen van het ongeluk zijn emotioneel ook zwaar voor de topsporter geweest. “Dat is natuurlijk heel vervelend. Ik bedoel, ik ben ook de jongste niet meer. Ik zou dit jaar bij een Duitse ploeg rijden, waar ik heel veel zin aan had.”

Hooghiemster was op Mallorca om te trainen met de ploeg. “We hadden al twaalf dagen heel goed en heel hard getraind en veel kilometers gemaakt. Dat doe je omdat je weer doelen stelt, die doelen zijn nu eerst gewoon heel ver weg. Het is nu eerst kwaliteit van leven terug krijgen.”

Het is niet duidelijk wanneer Hooghiemster is hersteld. De verwachting is dat hij nog weken tot maanden moet revalideren. Hij krijgt veel reacties, kaartjes en berichten uit de wielerwereld. “Ik heb er bijna een dagtaak aan”, zegt hij.

Bron: https://www.omropfryslan.nl/

Foto: Omrop Fryslân, Maaike van der Hoek