Sportieve strijd op jaarlijkse Stryk Ta toernooi in Blauhús

Blauwhuis – Op vrijdag 24 januari organiseerde damclub De Skyfkes het jaarlijkse Stryk Ta toernooi in clubhuis SieSa. Hoofdsponsor Handelsonderneming Jappie Zeinstra uit Blauwhuis vond het weer een “goede zet” om de prijzen beschikbaar te stellen. Met 25 deelnemers, was het clubhuis gezellig gevuld met dammers uit alle windstreken. Rond een uur of zeven kwamen de eerste dammers binnendruppelen. Iets na zevenen opende kersverse voorzitter Jappie de Jong de avond en maakte de indeling bekend. De strijd om de overheerlijke oranjekoeken van bakkerij Popma kon losbarsten.

Er werd sportief gestreden en tijdens de partijen werd er goed op dammers gepast. De schalen met kaas, worst en borrelnootjes rouleerden veelvuldig.

Er werd gedamd in 6 groepen waarvan één groep van 5, elk met 40 minuten op de klok. Bauke Dijkstra was ingedeeld in de Ereklasse, volgens hem veel te hoog, maar hij kon het goed bijhouden en haalde zelfs tegen Teake Kooistra een dam via een mooie combinatie. Helaas mocht dit niet baten. Teake Kooistra werd ongeslagen 1e in de Eareklasse, gevolgd door Tjerk Wijbenga.

In de Hoofdklasse A, waren er 2 groepen. In groep I ging Dicky van der Meer met de oranjekoek naar huis. Tweede werd Bernard Kroon. In groep II werd Manfred de Wolff ongeslagen 1e gevolgd door Jappie de Jong. De gebroeders Fedde en Klaas Wiersma gingen zonder oranjekoek naar huis.

De 1e klasse bestond uit 5 deelnemers welke met elk 25 minuten op de klok damden. Hilariteit alom toen Herman t.w.v. Scheltinga een klassieker toepaste. Hij liet Leo Altena in de “Tysma-set” trappen! Dit wat Leo zijn enigste verliespartij in deze klasse, zodat hij toch nog als 1e eindigde. Herman t.w.v. Scheltinga werd 2e.

In de 2e klasse was Beke Haanstra uit Oudega Swf oppermachtig. Ongeslagen ging Beke met de oranjekoek naar huis. Tweede werd Michiel Zeinstra.

In de 3e klasse was er geen kruid gewassen tegen Wiebren Ykema, met 3 winstpartijen werd hij 1e. Harry Zeinstra (Parrega) had al 2 jaar geen partij gedamd. Net als vroeger wist bij alle partijen in tijd nood te komen. Het kenmerkende geram op de klok bracht hem 2 winstpartijen en een verdiende 2e prijs.

Na de prijsuitreiking was het nog lang gezellig in het clubhuis.